Việt Nam có loại chuối 'lạ', phải luộc chín mới ăn được, cứ ra chợ là thấy

Chuối là loại trái cây quen thuộc, giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại chuối nào cũng ngon khi ăn chín trực tiếp. Có một giống chuối đặc biệt ở Bến Tre phải luộc chín mới bộc lộ hết hương vị thơm ngon. Đó là chuối sáp, loại quả có phần thịt vàng óng, dẻo bùi, vị ngọt đậm đà, trở thành món ăn dân dã được nhiều người yêu thích.

Với người dân địa phương, chuối sáp không chỉ là thức quà quê quen thuộc mà còn gợi nhớ đến nếp sống giản dị, gần gũi của miền sông nước.

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Chuối sáp luộc - cách chế biến giữ trọn vị ngon

Trong các cách chế biến, chuối sáp luộc được xem là lựa chọn phổ biến và dễ thực hiện nhất. Để món ăn đạt độ ngon, nên chọn những quả chuối già, vừa chớm chín, vỏ bắt đầu ngả vàng.

Sau khi rửa sạch, chuối được luộc chín kỹ. Khi đạt độ chín thích hợp, phần vỏ có thể nứt nhẹ, tỏa mùi thơm đặc trưng. Bóc lớp vỏ bên ngoài, phần thịt chuối vàng đậm hiện ra, có độ săn, dẻo và vị ngọt tự nhiên.

Điểm hấp dẫn của chuối sáp nằm ở sự kết hợp giữa phần thịt quả hơi giòn, bùi dẻo và vị ngọt đậm khi nhai kỹ. Khi chuối chín, phần thịt quả có thể trở nên mềm dẻo hơn, tạo cảm giác khác biệt so với những giống chuối thường dùng để ăn tươi.

Ngoài món luộc truyền thống, chuối sáp còn được nướng, chiên, nấu chè hoặc kết hợp với thịt ba chỉ để tạo nên những món ăn có hương vị phong phú. Mỗi cách chế biến mang đến một trải nghiệm riêng, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của loại chuối miền Tây này.

Chuối sáp có giá trị dinh dưỡng gì?

Chuối là loại trái cây cung cấp carbohydrate, chất xơ và một số vitamin, khoáng chất. Tùy giống chuối, độ chín và cách chế biến, thành phần dinh dưỡng có thể khác nhau.

Khi được sử dụng với khẩu phần phù hợp, chuối sáp có thể góp phần cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chất xơ trong chuối cũng hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và giúp bổ sung sự đa dạng cho chế độ ăn hằng ngày.

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng thực tế của chuối sáp còn phụ thuộc vào cách chế biến. Chuối luộc thường không cần thêm đường hay dầu mỡ, trong khi các món chuối chiên, chè chuối hoặc chuối ăn kèm nước cốt dừa có thể chứa nhiều năng lượng hơn. Vì vậy, nếu muốn thưởng thức chuối sáp theo hướng lành mạnh, có thể ưu tiên món luộc, ăn với lượng vừa phải và kết hợp cùng chế độ ăn đa dạng.

Chuối sáp không cầu kỳ trong cách chế biến nhưng lại có sức hấp dẫn riêng nhờ kết cấu dẻo bùi, vị ngọt thơm và sự linh hoạt trong các món ăn. Từ nồi chuối luộc giản dị đến món chè thơm béo hay chuối nướng vàng ruộm, loại quả này mang đến nhiều lựa chọn cho thực đơn gia đình.

Không chỉ là một đặc sản đáng nhớ của Bến Tre, chuối sáp còn có thể góp phần làm đa dạng nguồn thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong chế độ ăn. Thưởng thức đúng cách, cân đối khẩu phần và không xem thực phẩm như thuốc chữa bệnh là những nguyên tắc cần lưu ý để vừa tận hưởng hương vị quê nhà, vừa hướng đến chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Khi luộc lên, chuối vỏ chuối mềm mỏng, nứt ra để phần thịt vàng óng lộ ra ngoài. Phần mật ngọt tụ đều lại theo dọc giữa của quả chuối. Chuối có mùi thơm đặc trưng, hơi giống mùi của mật ong và rượu pha lẫn. Thịt chuối có độ săn chắc và dẻo nhất định, vị ngọt tự nhiên thanh thanh. Chuối sáp luộc có thể để trong vòng 2 đến 3 ngày.

Để giảm cân, có thể ăn các món chế biến từ chuối sau: Chuối luộc nguyên quả. Salad chuối và rau xà lách kết hợp cùng sữa chua, mật ong. Cháo yến mạch chuối. Sinh tố chuối, bơ và rau cải bó xôi. Sinh tố chuối, hạnh nhân. Chuối sữa chua không đường. Chuối xanh om đậu, ốc.