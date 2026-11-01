Việt Nam có loại cá được ví như 'kho dinh dưỡng tự nhiên', giàu omega-3 nhưng 3 nhóm người cần thận trọng khi ăn

Cá mòi nhỏ bé nhưng chứa nhiều dưỡng chất quý

Cá là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của người Việt, được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và giá trị dinh dưỡng cao. Trong số các loại cá biển, cá mòi tuy có kích thước nhỏ nhưng lại sở hữu nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Cá mòi thường sống thành đàn, có thân thon, dẹt, lớp vảy ánh bạc và phần thịt mềm, béo nhẹ. Loại cá này có thể được chế biến thành nhiều món ăn như kho cà chua, kho tiêu, nướng hoặc đóng hộp để sử dụng tiện lợi.

Điểm nổi bật của cá mòi là hàm lượng axit béo omega-3, đặc biệt gồm EPA và DHA. Đây là những chất béo có vai trò quan trọng đối với hoạt động của tim mạch, não bộ và nhiều chức năng sinh lý.

Bên cạnh đó, cá mòi còn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B12, vitamin D cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho và selen.

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thành phần dinh dưỡng của cá mòi thay đổi tùy loài và phương pháp chế biến.

Đáng chú ý, cá mòi đóng hộp có phần xương mềm ăn được có thể cung cấp lượng canxi đáng kể. Đây là ưu điểm của loại cá này so với nhiều món cá chỉ sử dụng phần thịt.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị người trưởng thành nên ăn cá khoảng hai lần mỗi tuần, ưu tiên những loại cá giàu omega-3, như một phần của chế độ ăn tốt cho sức khỏe tim mạch.

Những lợi ích đáng chú ý của cá mòi đối với sức khỏe

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Omega-3 trong cá mòi, đặc biệt là EPA và DHA, có vai trò trong việc điều hòa lượng triglyceride trong máu.

Việc bổ sung cá giàu omega-3 vào chế độ ăn cân đối có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, nhất là khi thay thế một phần thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa.

Tuy nhiên, ăn cá mòi không đồng nghĩa với việc có thể phòng ngừa hoàn toàn nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc thay thế thuốc điều trị bệnh tim mạch.

Góp phần duy trì xương chắc khỏe

Cá mòi là nguồn cung cấp vitamin D, dưỡng chất giúp cơ thể hấp thu và sử dụng canxi.

Đặc biệt, khi ăn cá mòi có phần xương đã được làm mềm, cơ thể còn nhận thêm canxi và phốt pho, hai khoáng chất quan trọng đối với cấu trúc xương và răng.

Dù vậy, người có bệnh lý xương khớp vẫn cần điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, không nên xem cá mòi là thực phẩm có tác dụng chữa bệnh.

Bổ sung protein, duy trì cơ bắp

Protein trong cá mòi góp phần xây dựng, duy trì và phục hồi các mô cơ. Đây là dưỡng chất quan trọng với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người lớn tuổi cần chú ý duy trì khối lượng cơ bắp.

Ngoài ra, thực phẩm giàu protein có thể giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ việc kiểm soát khẩu phần khi kết hợp với chế độ ăn hợp lý.

Hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh

Vitamin B12 trong cá mòi tham gia quá trình hình thành hồng cầu, tổng hợp DNA và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến thiếu máu hoặc những vấn đề liên quan đến thần kinh. Vì vậy, bổ sung thực phẩm chứa vitamin này là một phần quan trọng của chế độ dinh dưỡng cân đối.

Tuy nhiên, nếu có dấu hiệu thiếu máu, mệt mỏi kéo dài hoặc chóng mặt thường xuyên, người bệnh cần đi khám để xác định nguyên nhân.

Những ai cần thận trọng khi ăn cá mòi đóng hộp?

Mặc dù bổ dưỡng, cá mòi không phải thực phẩm phù hợp để ăn tùy ý với tất cả mọi người.

Người bị tăng huyết áp cần chú ý lượng muối trong cá mòi đóng hộp. Một số sản phẩm có hàm lượng natri tương đối cao do được ngâm muối hoặc chế biến cùng nước sốt.

Người mắc bệnh gout hoặc có nồng độ axit uric máu cao cũng nên cân nhắc khẩu phần, bởi cá mòi chứa purin, chất có thể chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể.

Ngoài ra, người có tiền sử sỏi thận do axit uric hoặc bệnh thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn lượng cá phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Khi mua cá mòi đóng hộp, nên kiểm tra hạn sử dụng, tình trạng bao bì và bảng thành phần dinh dưỡng. Ưu tiên những sản phẩm ít muối, có nguồn gốc rõ ràng. Đối với cá mòi tươi, có thể chế biến bằng cách hấp, nướng hoặc kho vừa vị để hạn chế lượng dầu mỡ và muối bổ sung.

Nhờ chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, cá mòi là lựa chọn đáng cân nhắc để làm phong phú thực đơn. Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe lâu dài phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống, vận động và lối sống, chứ không chỉ đến từ một loại thực phẩm.