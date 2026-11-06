Việt Nam có loại cá biển giàu omega-3 không kém nhiều loại cá đắt tiền, xưa ít người để ý nay thành đặc sản 120.000 đồng/kg

Cá nục điếu là một trong những loại cá biển được khai thác tại nhiều vùng ven biển Việt Nam, đặc biệt từ miền Trung trở vào. Khác với cá nục bông hay cá nục gai, cá nục điếu có thân nhỏ, thuôn dài, hình dáng tròn tựa chiếc điếu, phần lưng ánh xanh bạc và bụng trắng sáng. Thịt cá trắng, chắc, có vị ngọt tự nhiên nên phù hợp với nhiều cách chế biến trong bữa cơm gia đình.

Một trong những ngư trường gắn liền với cá nục điếu là vùng biển Quảng Ngãi, đặc biệt khu vực quanh đặc khu Lý Sơn. Tại đây, ngư dân thường khai thác cá trong những chuyến biển ngắn ngày. Cá sau khi đánh bắt được phân loại, bảo quản bằng đá lạnh rồi đưa vào bờ tiêu thụ hoặc vận chuyển đến các địa phương khác.

Cá thân nhỏ, thịt trắng chắc

Cá nục điếu không có mùa khai thác cố định, sản lượng phụ thuộc vào luồng cá, thời tiết và điều kiện đánh bắt tại từng địa phương. Khi cá xuất hiện nhiều, ngư dân thường tranh thủ ra khơi để khai thác và đưa sản phẩm về các chợ hải sản.

Hiện nay, cá nục điếu được giới thiệu trên thị trường với giá từ 65.000 - 120.000 đồng/kg, tùy kích thước, độ tươi và hình thức sơ chế. Ngoài cá tươi, một số cơ sở kinh doanh còn cung cấp cá đã làm sạch, cấp đông và đóng gói để thuận tiện vận chuyển đi xa.

Điểm hấp dẫn của cá nục điếu nằm ở phần thịt chắc, ít bị bở khi chế biến. Trong đó, cá kho tiêu là món ăn quen thuộc với nhiều gia đình miền Trung. Cá được làm sạch, ướp cùng nước mắm, tiêu, hành tím và ớt rồi kho trên lửa nhỏ đến khi nước sốt sánh lại. Thịt cá ngấm gia vị, săn chắc, có vị mặn ngọt đậm đà, thích hợp ăn cùng cơm nóng.

Ngoài kho tiêu, cá nục điếu còn có thể kho với cà chua, dứa hoặc nước dừa. Mỗi cách chế biến mang lại hương vị khác nhau, từ chua thanh đến ngọt dịu. Với cá tươi, người nội trợ có thể chiên vàng, hấp sả, hấp hành hoặc nướng muối ớt. Đặc biệt, cá hấp cuốn bánh tráng cùng bún, rau sống, chuối xanh và nước chấm là cách thưởng thức quen thuộc ở nhiều địa phương ven biển.

Cá nục điếu rao bán trên chợ mạng - Ảnh chụp màn hình

Giàu omega-3, có thể bổ sung vào thực đơn thay đổi cùng cá hồi

Không chỉ được yêu thích bởi hương vị, cá nục còn là nguồn cung cấp protein và chất béo không bão hòa, trong đó có omega-3. Đây là nhóm axit béo có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, não bộ và nhiều hoạt động của cơ thể.

Theo số liệu dinh dưỡng tham khảo, hàm lượng omega-3 của một loại cá nục được ghi nhận ở mức khoảng 2.616mg/100g. Tuy nhiên, các con số này có thể thay đổi theo loài cá, nguồn gốc, mùa khai thác và phương pháp phân tích.

Việc bổ sung cá biển vào thực đơn có thể giúp cung cấp protein chất lượng tốt cùng những dưỡng chất cần thiết. Omega-3, đặc biệt là EPA và DHA trong cá, được nghiên cứu rộng rãi về vai trò đối với sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, ăn một loại cá riêng lẻ không thể thay thế chế độ dinh dưỡng cân đối hoặc các biện pháp điều trị bệnh.

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng của cá nục điếu, người tiêu dùng nên lựa chọn cá có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản lạnh đúng cách. Cá tươi thường có mắt trong, mang đỏ hồng, thịt đàn hồi và không có mùi ôi bất thường. Khi chế biến, có thể ưu tiên hấp, kho hoặc nướng với lượng dầu và muối vừa phải, thay vì thường xuyên chiên ngập dầu.

Với hương vị dễ ăn, cách chế biến đa dạng và giá bán dễ tiếp cận, cá nục điếu là một lựa chọn đáng cân nhắc để thay đổi thực đơn gia đình. Bên cạnh những loại cá quen thuộc như cá hồi, cá thu hay cá trích, món cá dân dã của vùng biển miền Trung này cũng góp phần bổ sung nguồn dinh dưỡng phong phú cho bữa ăn hằng ngày.