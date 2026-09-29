Việt Nam có huy chương Vàng thứ hai, tăng 2 bậc tại ASIAD 2026

Hôm nay 29-9, ngày thi đấu chính thức thứ 10 của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026, đoàn Việt Nam tranh tài ở 8 môn, trong đó tâm điểm là trận chung kết đôi nữ cầu mây.

Các cô gái cầu mây Việt Nam gồm Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên có hành trình ấn tượng.

Tuyển cầu mây ăn mừng huy chương Vàng đôi nữ ASIAD 2026 (Ảnh: Bùi Lượng)

Tại chung kết gặp Philippines, cặp Thu Trang - Khánh Ly thi đấu ấn tượng, giành chiến thắng thuyết phục 2-0 và đạt huy chương Vàng chung cuộc.

Đây là tấm huy chương Vàng đôi nữ ASIAD 2026 sau 20 năm của cầu mây Việt Nam, kể từ sau chức vô địch của Lưu Thị Thanh - Nguyễn Hải Thảo tại ASIAD Doha 2006.

Như vậy, đội tuyển cầu mây hoàn thành chỉ tiêu với 1 huy chương Vàng (đôi nữ), 1 huy chương Đồng (regu nam).

Tính tới 8h hôm nay 29-9, Đoàn Việt Nam với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 17 huy chương Đồng tăng 2 bậc lên hạng 19 trên bảng tổng sắp huy chương Á vận hội.

Trong ngày hôm nay, đoàn hy vọng có thêm huy chương ở các môn bắn súng, điền minh, kurash...