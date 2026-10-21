Việt Nam có Huy chương Vàng đầu tiên tại Asian Para Games 5

Theo đó, tại nội dung chung kết 100m ếch nam hạng SB5, Đỗ Thanh Hải về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 33 giây 91. Đồng đội Lê Tiến Đạt cán đích thứ hai sau 1 phút 36 giây 63, giành Huy chương Bạc. Vận động viên Rashidabadi Ali (Iran) về thứ ba với thành tích 1 phút 47 giây 78.

Ba thầy trò huấn luyện viên Đăng Viễn cùng Lê Tiến Đạt cùng Đỗ Thanh Hải sau khi thực hiện bài thi. Ảnh: H.T.

Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội. Thành tích của hai kình ngư cũng giúp đội tuyển bơi Việt Nam giành cú đúp huy chương ở nội dung này.

Ngay sau thành tích này, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi lời chúc mừng, biểu dương các vận động viên và chỉ đạo khen thưởng kịp thời.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận, biểu dương nỗ lực, ý chí và nghị lực của các vận động viên; đồng thời mong các vận động viên, huấn luyện viên và toàn đoàn giữ gìn sức khỏe, bảo đảm thể lực, tiếp tục thi đấu với sự tự tin và quyết tâm cao nhất.

Vận động viên Đỗ Thanh Hải chuẩn bị thi đấu. Ảnh: H.T.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, mỗi tấm huy chương đều đáng trân trọng, bởi phía sau thành tích là quá trình tập luyện bền bỉ và nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Thành tích của các vận động viên không chỉ mang lại niềm tự hào cho thể thao nước nhà mà còn lan tỏa tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên.

Trưởng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 Nguyễn Trọng Hổ cho biết, đơn vị tài trợ quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho tấm Huy chương Vàng của Đỗ Thanh Hải.

Tại Asian Para Games 4 năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Lê Tiến Đạt từng giành Huy chương Vàng nội dung 100m ếch nam hạng SB5 với thành tích 1 phút 34 giây 04, trong khi Đỗ Thanh Hải giành Huy chương Bạc với thời gian 1 phút 35 giây 11. Sau 3 năm, hai kình ngư tiếp tục cùng bước lên bục nhận huy chương, nhưng lần này Đỗ Thanh Hải giành Huy chương Vàng, còn Lê Tiến Đạt nhận Huy chương Bạc.

Tại Paralympic Paris 2024, Đỗ Thanh Hải vào chung kết nội dung 100m ếch nam hạng SB5, đạt thành tích 1 phút 35 giây 61 và xếp thứ năm. Trong khi đó, Lê Tiến Đạt xếp thứ tư ở lần đầu tham dự đấu trường thể thao người khuyết tật lớn nhất thế giới.

Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt lần lượt cán đích ở hai vị trí đầu tiên. Ảnh: Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.

Chia sẻ sau khi giành Huy chương Bạc tại Asian Para Games 5, vận động viên Lê Tiến Đạt cho biết đây là lần thứ năm anh tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á. Các vận động viên đội tuyển bơi đã nỗ lực tập luyện, hoàn thành giáo án của huấn luyện viên với mong muốn đạt thành tích tốt nhất. Anh bày tỏ niềm vui khi cùng Đỗ Thanh Hải giành huy chương, đóng góp vào thành tích của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.

Ở các nội dung bơi khác trong ngày 21/10, vận động viên Vi Thị Hằng xếp thứ tư chung kết 50m bướm nữ hạng S7 với thành tích 41 giây 17, kém vị trí giành huy chương 0,37 giây. Cô cũng xếp thứ tư chung kết 50m tự do nữ hạng S8. Trịnh Thị Bích Như đứng thứ tư chung kết 100m ếch nữ hạng SB5, còn Võ Thanh Tùng xếp thứ năm nội dung 100m ếch nam hạng SB4.

Trước đó, ngày 19/10, vận động viên Lê Văn Công giành Huy chương Bạc hạng cân 49kg nam môn cử tạ với thành tích 171kg. Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành Huy chương Đồng nội dung ném lao nữ hạng thương tật F52/F53/F54 với thành tích 12,16m.

Asian Para Games 5 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại Nhật Bản. Thành tích của Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt tiếp tục ghi dấu ấn của Đội tuyển bơi Người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường châu lục.