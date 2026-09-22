Việt Nam có Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 2026

Trong trận chung kết karate đồng đội nữ, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên thể hiện bài quyền phân thế sống động, giành số điểm 5-0 áp đảo trước Iran, dưới sự cổ vũ của các khán giả Nhật Bản - quê hương môn võ này.

Ngọc Trâm, Ngọc Nhi, Thu Uyên mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 2026

Kết quả này giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASIAD, đồng thời mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội lần này.

Trước đó trong sáng cùng ngày, ba nữ võ sỹ Việt Nam đã thể hiện phong độ xuất sắc khi thắng tuyệt đối 5-0 trước Nepal tại tứ kết, và trước Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết.

Tính tới 14h ngày 22-9, đoàn Việt Nam với 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng xếp hạng 12 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Tốp 3 Á vận hội hiện là Trung Quốc - 27 Huy chương Vàng, Nhật Bản - 8 Huy chương Vàng và Hàn Quốc - 5 Huy chương Vàng.

Tấm Huy chương Vàng chiều 22-9 giúp kata đồng đội nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi quán quân ASIAD. Ba năm trước tại ASIAD 19, Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã vô địch nội dung này. Tới Á vận hội này, Ngọc Trâm tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong đội hình mới bên cạnh Ngọc Nhi và Thu Uyên.

Thưởng "nóng" cho võ sỹ giành Huy chương Vàng ASIAD 2026

Quan trọng hơn, chiến thắng của ba cô gái karate đã giải cơn khát vàng và mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Thành tích này tạo cú hích tinh thần quan trọng cho các VĐV Việt Nam trong những ngày tranh tài tiếp theo, trên hành trình hướng tới mục tiêu giành từ 4 Huy chương Vàng trở lên tại Đại hội. Ngay sau khi giành Huy chương Vàng ASIAD, Đoàn thể thao Việt Nam đã kịp thời thưởng nóng cho 3 cô gái. Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an nhân dân đã trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội thể thao Công an nhân dân. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho VĐV Nguyễn Ngọc Trâm.