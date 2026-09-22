Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD 20

Trong trận tranh HCV, ba võ sĩ Iran lựa chọn bài quyền Papuren, nhập cuộc đầy quyết tâm và hoàn thành bài biểu diễn với độ đồng đều cao.

Các cô gái Karate xuất sắc mang về HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Quý Lượng

Trong khi đó, các cô gái Việt Nam lựa chọn bài Tomari Bassai, thể hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và đồng bộ. Đặc biệt, phần bunkai (biểu diễn ứng dụng các kỹ thuật của bài kata trong tình huống đối kháng) được thực hiện giàu sức mạnh, liên tục nhận những tràng pháo tay từ khán giả trên khán đài.

Màn trình diễn thuyết phục giúp đội tuyển Việt Nam nhận được điểm số cao từ 5 trọng tài: 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6, bước lên bục cao nhất.

Các cô gái Karate xuất sắc mang về HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Quý Lượng

Đáng chú ý, các cô gái Việt Nam đã trải qua một hành trình hoàn hảo khi không để mất bất kỳ phiếu thắng nào trong cả ba trận đấu tại giải. Trước đó, tại tứ kết, với vị thế đương kim vô địch ASIAD, bộ ba Việt Nam lựa chọn bài quyền Papuren. Sự đồng đều về động tác, nhịp độ và kỹ thuật giúp đội thắng Nepal 5-0.

Tại bán kết, Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa. Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội chuyển sang bài Tomari Bassai và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Năm trọng tài lần lượt chấm 8,0; 8,1; 8,1; 8,5 và 8,5 điểm. Chiến thắng 5-0 đưa Việt Nam vào chung kết gặp Iran - đối thủ Tây Á trước đó cũng toàn thắng 5-0 trước Thái Lan ở tứ kết và Philippines tại bán kết.

Bài biểu diễn trong trận chung kết của đội tuyển kata đồng đội nữ Việt Nam được 5 trọng tài lần lượt chấm 8,0; 8,1; 8,1; 8,5 và 8,5 điểm. Ảnh: Quý Lượng

Tấm HCV chiều 22/9 giúp kata đồng đội nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD. Đây cũng là kỳ Đại hội đáng nhớ với Bùi Ngọc Nhi khi trước tấm HCV đồng đội, cô đã giành HCĐ kata cá nhân nữ ngày 20/9.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh bày tỏ vui mừng trước tấm HCV đầu tiên của Đoàn do đội tuyển kata nữ mang về. “Đây là thành tích rất đáng tự hào khi các em đã bảo vệ thành công chức vô địch giành được cách đây 3 năm. Chúng tôi hy vọng tấm HCV đầu tiên này sẽ là nguồn động viên, khích lệ để tất cả thành viên, các đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam thêm tự tin, tiếp tục thi đấu thành công và giành những thành tích tốt trong thời gian tới”, ông Nguyễn Hồng Minh tin tưởng.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng 200 triệu đồng cho đội tuyển. Ảnh: Quý Lượng

Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh - Phó Cục trưởng Cục XO3 Bộ Công an - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân đã trao thưởng 50 triệu đồng cho đội tuyển. Ảnh: Quý Lượng

Ngay sau khi giành HCV, đội tuyển karate nữ, nội dung kata và nữ võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm đã được thưởng nóng. Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh thay mặt Đoàn Thể thao Việt Nam đã trao thưởng 200 triệu đồng cho đội tuyển.

Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh - Phó Cục trưởng Cục XO3 Bộ Công an - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân đã trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội thể thao Công an nhân dân. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho VĐV Nguyễn Ngọc Trâm.