Việt Nam có huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Theo đó, tại nội dung đôi nam nữ, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành chiến thắng 2-0 trước cặp vận động viên Ấn Độ trong trận tranh Huy chương Đồng. Sau khi thắng hiệp đầu với tỷ số 12-9, cặp vận động viên Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế ở hiệp 2 và liên tục dẫn điểm trước đối thủ.

Cặp vận động viên Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trong trận tranh Huy chương Đồng. Ảnh: Bùi Lượng.

Hiệp đấu thứ 2 bị gián đoạn khi nữ vận động viên Ấn Độ dính chấn thương và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Sau đó, nữ vận động viên này cố gắng trở lại thi đấu nhưng chấn thương khiến cô không thể cùng đồng đội đảo ngược thế trận. Minh Tân và Gia Nghi giành chiến thắng 12-6, qua đó thắng chung cuộc 2-0 và mang về tấm Huy chương Đồng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi nhận thưởng sau khi đoạt Huy chương Đồng. Ảnh: Bùi Lượng

* Cũng trong sáng 20/9, MMA Việt Nam bắt đầu xuất trận. Ở vòng loại nội dung MMA hiện đại hạng 54kg nữ, Lò Thị Phung giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ người Kazakhstan Aigerim Torekhanova. Theo lịch thi đấu, nữ võ sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Đồng đội của Lò Thị Phung là Quàng Văn Minh cũng thi đấu trong ngày 20/9 tại nội dung MMA truyền thống hạng 77kg nam.

Lịch thi đấu môn MMA tại ASIAD 20 khá dày đặc. Các vận động viên tiến sâu sẽ phải thi đấu liên tục qua nhiều vòng trong ngày 20/9 trước khi tranh tài ở bán kết và chung kết trong các ngày 21 và 22/9.

* Tại môn bắn súng, các xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My đại diện cho Việt Nam thi đấu vòng loại nội dung 10m súng trường hơi nữ.