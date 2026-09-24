Việt Nam có Huy chương Bạc đầu tiên tại ASIAD 20

Sáng 24/9, wushu mở đầu ngày thi đấu mới của Đoàn Thể thao Việt Nam với trận chung kết tán thủ hạng 56kg giữa Đinh Văn Tâm và võ sĩ Trung Quốc Ou Jiaming. Ou Jiaming là nhà vô địch Trung Quốc ở hạng cân này, trong khi Đinh Văn Tâm gặp chấn thương trước trận đấu. Dù nỗ lực thi đấu, võ sĩ Việt Nam vẫn phải nhận thất bại 1-7.

Dù nỗ lực nhưng Đinh Văn Tâm (áo xanh) không thể tạo ra bất ngờ trong trận chung kết. Ảnh: CTV.

Dẫu vậy, việc giành quyền vào chung kết giúp Đinh Văn Tâm trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên đoạt Huy chương Bạc tại ASIAD 20.

Ở môn điền kinh, 4 vận động viên Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc thi đấu vòng loại nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Đội tuyển Việt Nam tranh tài ở lượt vòng loại đầu tiên cùng Nhật Bản, Thái Lan, Philippines và Bahrain.

Với thành tích 3 phút 16 giây 08, đội tuyển Việt Nam về nhì và giành quyền vào chung kết diễn ra vào chiều tối 24/9.

Trên đường đua xanh, tâm điểm là phần thi của Nguyễn Huy Hoàng tại vòng loại cự ly 800m tự do. Nếu vượt qua vòng loại, kình ngư số 1 Việt Nam sẽ giành quyền vào chung kết diễn ra trong chiều cùng ngày.

Ở môn rowing, Trần Thị Thu Hằng và Lường Thị Thảo bước vào chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ, cạnh tranh với các cặp vận động viên của Nhật Bản, Iran, Hong Kong (Trung Quốc) và Kazakhstan. Sau khi nằm trong top 3 ở nửa đầu cuộc đua, đội Việt Nam dần tụt xuống và cán đích thứ tư với thành tích 7 phút 10 giây 19, qua đó lỡ cơ hội giành Huy chương Đồng.

Trong ngày thi đấu 24/9, niềm hy vọng Huy chương Vàng của Thể thao Việt Nam được đặt vào môn bắn súng. Nhà vô địch ASIAD 19 Phạm Quang Huy cùng các đồng đội Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành tranh tài ở nội dung súng ngắn cá nhân nam.