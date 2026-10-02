Việt Nam có hai thành phố trong bảng xếp hạng trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng lần đầu lọt bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu. (Ảnh minh họa)

Tổ chức Z/Yen Partners (Vương quốc Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc (CDI) vừa công bố GFCI 40. Theo kết quả, TP.HCM đứng thứ 67 với 692 điểm, còn Đà Nẵng xếp thứ 71 với 685 điểm.

Báo cáo phân loại hai thành phố vào các nhóm hồ sơ khác nhau. TP.HCM thuộc nhóm "ứng viên quốc tế" (International contenders), trong khi Đà Nẵng được xếp vào nhóm "trung tâm chuyên biệt quốc tế" (International specialists).

Ở bảng xếp hạng công nghệ tài chính (Fintech), TP.HCM tăng 12 bậc, lên vị trí 71. Đà Nẵng lần đầu góp mặt ở bảng này, xếp thứ 74.

Tại kỳ GFCI trước, Đà Nẵng mới nằm trong nhóm theo dõi do chưa đủ 150 lượt đánh giá để được đưa vào bảng xếp hạng chính thức. Đến GFCI 40, thành phố nhận được 196 lượt đánh giá.

Trong khối ASEAN, TP.HCM và Đà Nẵng xếp trên Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia) và Manila (Philippines), nhưng vẫn đứng sau Kuala Lumpur (Malaysia) và Singapore.

GFCI 40 được xây dựng dựa trên 144 chỉ số định lượng và 39.531 lượt đánh giá từ 6.147 chuyên gia. Các nhóm tiêu chí cốt lõi gồm môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, mức độ phát triển của khu vực tài chính và uy tín chung.

Đáng chú ý, điểm trung bình của các trung tâm tài chính tại châu Á tăng 1,48% trong kỳ xếp hạng này, mức tăng cao nhất trong các khu vực, trong khi mức tăng bình quân toàn cầu là 0,8%.