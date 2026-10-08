Việt Nam có 9 người lọt top 10.000 nhà khoa học trên thế giới

Dữ liệu do Elsevier công bố chọn lọc top 100.000 nhà khoa học có điểm ảnh hưởng cao nhất. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Nhà Xuất bản Elsevier cùng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Stanford (Mỹ) vừa công bố cơ sở dữ liệu về các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu năm 2026, dựa trên dữ liệu Scopus tính đến ngày 1/8/2026 và cập nhật số liệu trích dẫn hết năm 2025.

Theo công bố này, Việt Nam có 9 nhà khoa học (đang công tác trong nước) được xếp hạng trong nhóm 10.000 nhà khoa học thế giới và hơn 70 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 100.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng thế giới trong năm 2026.

Danh sách 9 nhà khoa học lọt top 10.000 thế giới năm 2026 như sau:

Dữ liệu do Elsevier công bố chọn lọc top 100.000 nhà khoa học có điểm ảnh hưởng cao nhất hoặc thuộc top 2% xếp hạng chuyên ngành hẹp (trên tổng số 20 lĩnh vực và 174 chuyên ngành theo phân loại Science-Metrix), áp dụng cho các tác giả có ít nhất 5 bài báo.

Các chỉ số đánh giá bao gồm tổng số trích dẫn, H-index, HM-index (đã điều chỉnh theo số lượng đồng tác giả), trích dẫn phân theo vị trí đứng tên (tác giả độc lập, tác giả đầu tiên, tác giả cuối cùng) và chỉ số tổng hợp (c-score).

Đáng chú ý, c-score tập trung vào tầm ảnh hưởng (lượng trích dẫn) thay vì năng suất thuần túy (số lượng bài báo), đồng thời ghi nhận đúng vai trò của tác giả trong các công trình hợp tác.

Nhóm nghiên cứu cho biết công bố dữ liệu nhằm tăng tính bạch bạch và hỗ trợ nghiên cứu. Tuy nhiên, danh sách này không nên được xem là bằng chứng tuyệt đối về năng lực hay chất lượng của một nhà khoa học. Việc một nhà khoa học không có tên trong danh sách cũng không có nghĩa là người đó có công trình nghiên cứu chất lượng cao; có thể c-score của họ chưa đủ cao để được đưa vào danh sách.