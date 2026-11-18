Trao đổi về xu hướng dịch chuyển tài sản của các gia đình giàu có tại Việt Nam tại Diễn đàn đầu tư Việt Nam 2027, bà Nguyễn Thị Minh Thu, Giám đốc Điều hành Công ty Tư vấn Tài chính và Đầu tư Index Partners, cho rằng lãi suất vẫn là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn là cách các gia đình tổ chức quản lý và phân bổ khối tài sản của mình.

Theo bà Thu, hiện nay, Family Office (mô hình tổ chức quản lý tài sản cho các gia đình giàu có) tại Việt Nam phần lớn vẫn hoạt động theo hướng ưu tiên an toàn. Tài sản thường gắn chặt với hoạt động kinh doanh của gia đình, trong khi chưa có cơ cấu chuyên nghiệp với hội đồng đầu tư gồm các chuyên gia thực sự đảm nhiệm việc quản lý danh mục.

Nhiều người tại Việt Nam hiện có tài sản trên 10 triệu USD.

Bà đưa ra ví dụ một chủ doanh nghiệp sở hữu tổng tài sản 100 triệu USD, trong đó 50 triệu USD nằm trong doanh nghiệp, 20 triệu USD là bất động sản và 30 triệu USD chưa xác định được phương án phân bổ. Đây là bài toán không đơn giản nếu gia đình không có một tổ chức chuyên nghiệp để đánh giá tổng thể tài sản, nhu cầu sử dụng vốn và cơ hội đầu tư.

Ngay cả khi thuê chuyên gia quản lý, các gia đình vẫn gặp khó khăn do thiếu khung pháp lý thuận lợi cho Family Office vận hành theo thông lệ quốc tế.

Bà Thu dẫn kinh nghiệm Singapore, nơi nhiều Family Office được tổ chức dưới hình thức quỹ hoặc công ty vốn biến đổi (VCC). Mô hình này tạo điều kiện để dòng vốn dịch chuyển linh hoạt hơn giữa các lớp tài sản và các thị trường, đồng thời có thể được hưởng những ưu đãi nhất định về thuế.

Theo chuyên gia, nếu toàn bộ tài sản của gia đình được đặt trong một doanh nghiệp do họ sở hữu 100% vốn, việc rút lợi nhuận để đầu tư sang lĩnh vực khác thường phải thông qua chia cổ tức. Quá trình này đòi hỏi doanh nghiệp hoàn tất báo cáo tài chính, kiểm toán và nghĩa vụ thuế trước khi phân phối lợi nhuận.

Trong khi đó, nếu cổ đông thường xuyên rút tiền thông qua các khoản vay với doanh nghiệp nhưng thiếu minh bạch, điều này có thể trở thành dấu hiệu khiến nhà đầu tư nước ngoài lo ngại khi doanh nghiệp cần huy động vốn bằng vay nợ hoặc phát hành cổ phần.

Đặc biệt, những khoản vay cổ đông không tạo ra thu nhập lãi cho doanh nghiệp có thể khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi về tính minh bạch và cấu trúc tài chính.

Vì vậy, bà Thu cho rằng Việt Nam cần xây dựng khung pháp lý hỗ trợ Family Office cả về tổ chức hoạt động lẫn thuế. Điều này không chỉ giúp các gia đình chủ động chuyển đổi giữa các lớp tài sản, giảm thời gian và chi phí tuân thủ mà còn tạo thuận lợi cho quá trình chuyển giao tài sản giữa các thế hệ.

Một tổ chức quản lý chuyên nghiệp còn có thể đóng vai trò tư vấn, hạn chế xung đột trong định hướng đầu tư giữa các thế hệ. Chẳng hạn, người cha có tư duy đầu tư truyền thống, ưu tiên bất động sản, trong khi người con muốn rót vốn vào trí tuệ nhân tạo (AI). Khi đó, hội đồng chuyên môn có thể đánh giá nhu cầu, khẩu vị rủi ro và mục tiêu của từng thế hệ để xây dựng chiến lược phù hợp.

Một điểm đáng chú ý khác là cách thức đưa lợi nhuận ra khỏi doanh nghiệp để phục vụ hoạt động đầu tư. Nếu toàn bộ tài sản của gia đình tập trung trong một công ty do họ sở hữu 100% vốn, việc chuyển lợi nhuận sang các lĩnh vực khác thường phải thực hiện thông qua chia cổ tức. Quá trình này đòi hỏi doanh nghiệp hoàn tất các nghĩa vụ về báo cáo tài chính, kiểm toán và thuế trước khi phân phối lợi nhuận.

Trong trường hợp cổ đông thường xuyên rút tiền thông qua các khoản vay với doanh nghiệp nhưng thiếu minh bạch, điều này có thể trở thành yếu tố khiến nhà đầu tư bên ngoài lo ngại. Đặc biệt, khi doanh nghiệp có kế hoạch huy động vốn thông qua vay nợ hoặc phát hành cổ phần, cấu trúc tài chính và tính minh bạch trong quản trị sẽ được xem xét kỹ lưỡng.

Một thay đổi khác trong chiến lược đầu tư của giới giàu có là giảm sự phụ thuộc vào bất động sản và cổ phiếu. Theo bà Thu, trước đây, các gia đình sở hữu tài sản lớn thường ưu tiên hai kênh này do tính quen thuộc và khả năng bảo toàn giá trị trong dài hạn.

Tuy nhiên, sau chu kỳ tăng lãi suất mạnh bắt đầu từ giai đoạn hậu COVID-19, tỷ trọng các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu và các khoản nợ ưu tiên thanh toán có xu hướng gia tăng. Những tài sản này được quan tâm nhờ khả năng tạo dòng tiền tương đối ổn định, qua đó giúp cân bằng danh mục đầu tư.

Theo chuyên gia Index Partners, các gia đình giàu có ngày càng nhận thức rõ rằng việc sở hữu doanh nghiệp quy mô lớn hay những bất động sản có giá trị cao chưa đồng nghĩa với việc có nguồn tiền sẵn sàng sử dụng. Một danh mục tài sản thiếu thanh khoản có thể tạo áp lực khi gia đình cần vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư mới hoặc các nhu cầu tài chính phát sinh.

Qua 4-5 năm làm việc với các Family Office và chủ doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như Đông Nam Á, bà Thu nhận thấy mối quan tâm lớn của nhóm khách hàng này đã chuyển từ hiệu quả của từng khoản đầu tư riêng lẻ sang mức độ an toàn và khả năng thanh khoản của toàn bộ danh mục.

Cơ hội tăng trưởng vẫn được đặt ra, nhưng cần nằm trong một chiến lược phân bổ vốn có tính toán. Các gia đình thường xem xét kế hoạch tài chính theo những khoảng thời gian 3 năm, 5 năm hoặc 7 năm, thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn.

Với khoảng 5.500 cá nhân sở hữu tài sản trên 10 triệu USD, thị trường quản lý tài sản tại Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển. Nhu cầu không chỉ dừng ở việc tìm kiếm kênh đầu tư sinh lời mà còn mở rộng sang kiểm soát rủi ro, tối ưu dòng tiền, bảo toàn tài sản và chuẩn bị kế hoạch chuyển giao giữa các thế hệ.

Bà Thu cho rằng việc ưu tiên an toàn và thanh khoản không có nghĩa các gia đình giàu có sẽ thu hẹp hoạt động đầu tư. Thay vào đó, dòng vốn cần được phân bổ phù hợp với mục tiêu phát triển và nhu cầu tài chính ở từng giai đoạn, qua đó giúp tài sản vừa có khả năng tăng trưởng vừa duy trì tính linh hoạt trong dài hạn.