Việt Nam có 3 đại diện trong top 10 nữ tỷ phú Đông Nam Á, tổng tài sản vượt 10 tỷ USD

Bứt phá thứ hạng và khối tài sản gắn liền với cổ phiếu niêm yết

Trong suốt giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025, danh sách tỷ phú thường niên của Forbes chỉ ghi nhận duy nhất một phụ nữ Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà Thảo xuất hiện lần đầu vào năm 2017 với khối tài sản 1,2 tỷ USD sau khi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet chính thức niêm yết trên sàn HoSE. Đến năm 2018, quy mô tài sản của bà Thảo tăng lên mức 3,1 tỷ USD. Trong các năm tiếp theo, giá trị tài sản của nữ doanh nhân này dao động trong khoảng từ 2,1 đến 3,1 tỷ USD và luôn giữ vị thế nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam.

Bảng xếp hạng công bố ngày 10/3/2026 đã ghi nhận sự thay đổi lớn về số lượng tỷ phú của Việt Nam. Tổng số tỷ phú USD của Việt Nam tăng lên 8 người, trong đó xuất hiện thêm 2 gương mặt nữ là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Vingroup. Cụ thể, bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup có tài sản 3 tỷ USD, xếp hạng 1.406 thế giới. Em gái bà Hương là bà Phạm Thúy Hằng, cũng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup, ghi nhận tài sản 2,1 tỷ USD, xếp hạng 1.982 thế giới. Cùng thời điểm đó, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo tăng lên mức 4,2 tỷ USD.

Nguồn gốc tài sản của các nữ tỷ phú gắn liền với các doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC), Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Chủ tịch Tập đoàn Sovico. Forbes ghi nhận bà Thảo là nữ tỷ phú duy nhất trong khu vực có nguồn tài sản xuất phát từ lĩnh vực hàng không.

Đối với bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng, phần lớn giá trị tài sản gắn với cổ phần tại Tập đoàn Vingroup (mã VIC). Theo số liệu công bố thông tin, bà Hương trực tiếp sở hữu khoảng 341,2 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn điều lệ, cùng 148,3 triệu cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (mã LPB), chiếm gần 4,96% vốn. Bà Phạm Thúy Hằng trực tiếp sở hữu khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 2,94% vốn điều lệ.

Diễn biến giao dịch của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đã tạo nên những biến động đáng kể về giá trị tài sản ròng. Tính từ đầu năm đến ngày 18/10/2026, cổ phiếu VIC ghi nhận mức tăng 27%, trong khi cổ phiếu VJC giảm 21%. Sự biến động trái chiều này khiến vị trí dẫn đầu danh sách nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam liên tục đổi ngôi giữa bà Phạm Thu Hương và bà Nguyễn Thị Phương Thảo trong giai đoạn từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10. Đến ngày 18/10, bà Thảo sở hữu 4,1 tỷ USD, xếp hạng 1.033 thế giới; bà Hương sở hữu 3,8 tỷ USD, xếp hạng 1.109 thế giới và bà Hằng sở hữu 2,7 tỷ USD, xếp hạng 1.536 thế giới.

Vị thế của các nữ tỷ phú tự thân Việt Nam trên bản đồ khu vực

Trên quy mô khu vực Đông Nam Á, số liệu thời gian thực của Forbes ghi nhận 25 phụ nữ sở hữu khối tài sản từ 1 tỷ USD trở lên, với tổng tài sản ước tính khoảng 58 tỷ USD. Khu vực này có 2 đại diện lọt vào nhóm 1.000 người giàu nhất thế giới là bà Marina Budiman của Indonesia với 5,5 tỷ USD và bà April Goh của Singapore với 4,4 tỷ USD.

Xét về số lượng, Singapore dẫn đầu khu vực với 7 nữ tỷ phú, Indonesia có 6 người. Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Malaysia mỗi quốc gia ghi nhận 3 đại diện. Tuy nhiên, khi xét về quy mô tài sản tích lũy, các nữ tỷ phú Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ ba toàn khu vực với tổng tài sản 10,6 tỷ USD, chỉ xếp sau Indonesia với 17,9 tỷ USD và Singapore với 12,8 tỷ USD.

Trong danh sách 10 nữ tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á, Việt Nam đóng góp tới 3 gương mặt gồm bà Nguyễn Thị Phương Thảo xếp vị trí thứ 4, bà Phạm Thu Hương đứng thứ 5 và bà Phạm Thúy Hằng đứng thứ 9. Nhóm 10 người giàu nhất khu vực còn lại gồm 4 đại diện đến từ Indonesia, 2 đại diện từ Thái Lan và 1 đại diện từ Singapore.

Về cơ cấu hình thành tài sản, có 9 trong tổng số 25 nữ tỷ phú Đông Nam Á được Forbes xếp vào nhóm tỷ phú tự thân. Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia có tỷ lệ tỷ phú tự thân cao nhất khi mỗi nước có 3 người. Cả 3 đại diện của Việt Nam gồm bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng đều được tổ chức này ghi nhận thuộc nhóm tự thân. Indonesia có 3 đại diện gồm bà Marina Budiman, bà Dewi Kam và bà Hartati Murdaya. Trong khi đó, Singapore, Thái Lan và Philippines mỗi nước chỉ có 1 đại diện tự thân, còn Malaysia không có nữ tỷ phú nào thuộc nhóm này.

Về độ tuổi của các nữ tỷ phú trong khu vực, người trẻ tuổi nhất là bà Victoria Goh thuộc gia đình sở hữu Nippon Paint tại Singapore với 30 tuổi, người lớn tuổi nhất là bà Hartati Murdaya thuộc Central Cipta Murdaya của Indonesia với 80 tuổi. Ba nữ tỷ phú của Việt Nam hiện nằm trong độ tuổi từ 52 đến 57 tuổi.