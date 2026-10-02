Việt Nam có 2 trung tâm tài chính được xếp hạng quốc tế

Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40) vừa được Z/Yen Partners (Vương quốc Anh) và China Development Institute (Trung Quốc) công bố.

Theo GFCI 40, Trung tâm tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đạt 692 điểm, xếp thứ 67 trong 117 trung tâm tài chính được đánh giá, tăng 27 điểm và 17 bậc so với GFCI 39 (3/2026). Thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong nhóm 15 trung tâm tài chính được dự báo gia tăng tầm quan trọng trong 2-3 năm tới. Trung tâm tài chính thành phố Đà Nẵng lần đầu được đưa vào GFCI, đứng thứ 71 toàn cầu.