Việt Nam: Chuyển dịch sang sản xuất công nghiệp giá trị cao và vận hành bền vững

Các diễn giả tại chương trình. (Ảnh: SAVILLS VIỆT NAM)

Những xu hướng này được thảo luận tại diễn đàn chuyên ngành “Xây dựng giá trị công nghiệp bền vững: Từ cam kết ESG đến triển khai thực tiễn”, do EuroCham và Savills Vietnam phối hợp tổ chức vừa mới đây tại Hà Nội.

Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp sản xuất, bất động sản công nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng nhau tập trung phân tích cách các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang tác động đến quyết định đầu tư, phát triển công nghiệp và hoạt động vận hành cơ sở hằng ngày.

Ngành sản xuất Việt Nam chuyển dịch sang phân khúc giá trị cao

Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư ổn định vào lĩnh vực sản xuất, hạ tầng ngày càng phát triển và mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp. Tuy nhiên, bức tranh công nghiệp của Việt Nam đang dần thay đổi khi các ngành điện tử, sản xuất tiên tiến và công nghệ cao đặt ra những yêu cầu mới đối với cơ sở hạ tầng công nghiệp.

Trung tâm dữ liệu - hạ tầng định hình sản xuất công nghiệp mới. (Ảnh: CTV)

Trong khi đó, chi phí đất đai và phát triển gia tăng, những hạn chế về năng lực cung cấp điện cùng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe đang ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm của doanh nghiệp.

Đại diện Savills Việt Nam nhận định rằng việc lựa chọn địa điểm công nghiệp tại Việt Nam đang trở nên phức tạp và đòi hỏi nhiều cân nhắc hơn. Bên cạnh những yếu tố nền tảng như vị trí và chi phí, các nhà sản xuất thuộc phân khúc giá trị cao ngày càng chú trọng đến nguồn điện ổn định, chất lượng hạ tầng, khả năng tiếp cận lao động có kỹ năng, hiệu quả vận hành, thời gian đưa cơ sở vào hoạt động và tính bền vững.

Khi Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, các khu công nghiệp sẽ cần phát triển vượt ra ngoài vai trò cung cấp mặt bằng đơn thuần, hướng tới xây dựng những hệ sinh thái công nghiệp có khả năng thích ứng, vận hành hiệu quả và phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Việt Nam cũng đang gia tăng xu hướng thu hút đầu tư sản xuất có giá trị cao, đặc biệt trong các ngành thâm dụng công nghệ. Đồng thời, diễn biến trên cũng cho thấy dòng vốn đang có xu hướng dịch chuyển từ nhiều dự án quy mô nhỏ sang số lượng ít hơn các dự án có quy mô lớn và nhu cầu vốn đầu tư cao hơn.

Đánh giá về thực trạng trên, ông John Campbell, Giám đốc, Trưởng bộ phận dịch vụ bất động sản công nghiệp, Savills Việt Nam, cho rằng: Việt Nam đã vượt xa vai trò truyền thống là điểm đến sản xuất có chi phí thấp.

“Chúng tôi đang ghi nhận nhu cầu gia tăng từ các ngành công nghệ cao, nơi khả năng tiếp cận hạ tầng, nguồn điện ổn định và cơ sở công nghiệp chất lượng cao ngày càng đóng vai trò quan trọng. Đối với các nhà sản xuất đang cân nhắc đầu tư vào Việt Nam, bao gồm những doanh nghiệp mở rộng mạng lưới sản xuất trong khu vực, việc lựa chọn địa điểm phù hợp hiện nay đòi hỏi sự cân bằng giữa lợi thế cạnh tranh về chi phí, hiệu quả vận hành, tính bền vững và khả năng duy trì hoạt động ổn định trong dài hạn”, ông John Campbell nói.

Cũng theo ông John Campbell, bộ phận dịch vụ bất động sản công nghiệp của Savills Việt Nam hỗ trợ các nhà sản xuất, nhà đầu tư và chủ đầu tư khu công nghiệp đánh giá và đáp ứng những yêu cầu này, từ gia nhập thị trường, xây dựng chiến lược lựa chọn địa điểm đến tìm kiếm mặt bằng công nghiệp, tư vấn thuê và tư vấn đầu tư.

Chuyển hóa cam kết bền vững thành hiệu quả vận hành có thể đo lường

Trong khi thiết kế bền vững và các chứng nhận công trình xanh ngày càng được chú trọng trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam, việc duy trì hiệu quả môi trường trong suốt quá trình vận hành của cơ sở cũng có vai trò quan trọng không kém.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội quản lý cơ sở quốc tế (IFMA), khoảng 60-80% tổng chi phí trong vòng đời công trình phát sinh trong giai đoạn vận hành. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo trì hiệu quả, quản lý tài nguyên và hoạch định tài sản dài hạn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, ông Luca Vadala, Trưởng bộ phận dịch vụ quản lý cơ sở tích hợp, Savills Vietnam, đã chia sẻ cách thức quản lý cơ sở tích hợp (IFM) chuyển hóa các mục tiêu bền vững thành kết quả vận hành có thể đo lường. Từ mức tiêu thụ năng lượng, nước đến bảo trì phòng ngừa, quản lý chất thải và độ tin cậy của các tài sản thiết yếu, công tác quản lý cơ sở hiệu quả đòi hỏi trách nhiệm được xác định rõ ràng, hoạt động giám sát hiệu suất nhất quán và quá trình cải tiến liên tục.

Theo ông Luca Vadala, hiệu quả bền vững của một công trình không chỉ được quyết định bởi thiết kế hay chứng nhận. Điều quan trọng là cách công trình vận hành mỗi ngày. Bằng cách kết hợp bảo trì phòng ngừa, quản lý năng lượng và dữ liệu vận hành đáng tin cậy, IFM giúp doanh nghiệp xác định những điểm kém hiệu quả, kiểm soát chi phí và duy trì hiệu suất của cơ sở theo thời gian. Đối với các doanh nghiệp thuê bất động sản công nghiệp, điều này còn góp phần bảo đảm hoạt động liên tục và duy trì giá trị tài sản trong dài hạn.

Các nền tảng số, hệ thống quản lý tòa nhà và những ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mới cũng có thể hỗ trợ quá trình này thông qua việc kết nối hồ sơ tài sản, hoạt động bảo trì và dữ liệu tiêu thụ tài nguyên, giúp đội ngũ quản lý cơ sở đưa ra quyết định chính xác hơn.

Thông qua dịch vụ IFM, Savills Vietnam cung cấp giải pháp quản lý kỹ thuật và vận hành tích hợp, bao gồm hệ thống cơ điện, bảo trì phòng ngừa, giám sát tài nguyên và các dịch vụ hỗ trợ vận hành, giúp chủ sở hữu và doanh nghiệp thuê bất động sản công nghiệp quản lý cơ sở hiệu quả hơn trong suốt vòng đời tài sản.

Trong đó, khu công nghiệp Lò-goi Yên Phong tại Bắc Ninh, do Tập đoàn Lò-goi phát triển, như một thí dụ về việc kết hợp phát triển công nghiệp bền vững với hoạt động quản lý vận hành có hệ thống.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Matthew Jackson, Tổng Giám đốc khu vực miền bắc Việt Nam của Tập đoàn Lò-goi bày tỏ tin tưởng phát triển công nghiệp và logistics bền vững phải mang lại giá trị thiết thực cho các doanh nghiệp hoạt động trong cơ sở của mình. Do đó, tập đoàn tập trung phát triển không gian công nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận hành của khách thuê đồng thời tích hợp các yếu tố môi trường vào quá trình phát triển và quản lý dài hạn. Hợp tác với những đối tác giàu kinh nghiệm như Savills giúp chúng tôi duy trì

Phản ánh vai trò ngày càng lớn của các cơ sở công nghiệp và logistics bền vững trong việc hỗ trợ ngành sản xuất Việt Nam, khi doanh nghiệp tìm cách cân bằng hiệu quả vận hành, trách nhiệm môi trường và các mục tiêu đầu tư dài hạn, Ban tổ chức cũng mong muốn lan tỏa cam kết ESG (môi trường-xã hội-quản trị).

Ông Torben Minko, Phó Chủ tịch EuroCham. (Ảnh: SAVILLS VIỆT NAM)

Từ góc nhìn doanh nghiệp châu Âu, ông Torben Minko, Phó Chủ tịch EuroCham, cho rằng ESG không còn chỉ là nội dung phục vụ báo cáo hoặc tuân thủ quy định mà đang trở thành một yếu tố quan trọng đối với quyết định đầu tư tại Việt Nam.

Theo ông Minko, Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều quốc gia khác để thu hút dòng vốn quốc tế. Vì vậy, việc đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững có vai trò ngày càng lớn đối với khả năng cạnh tranh của môi trường đầu tư.

Đồng quan điểm trên, ông Jonathan Sourintha, đồng Chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng xanh EuroCham, nhận định rằng, doanh nghiệp Việt Nam đang chịu tác động từ các quy định môi trường của thị trường xuất khẩu và yêu cầu của khách hàng quốc tế. Trong đó, các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng phải cung cấp dữ liệu phát thải đáng tin cậy, đồng thời chứng minh việc thực hiện các biện pháp giảm tác động môi trường tại cơ sở sản xuất.

“Khả năng tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo ổn định, hệ thống tái chế và nguồn cung vật liệu tuần hoàn là những vấn đề Việt Nam cần tiếp tục giải quyết. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp cần chú trọng hoạt động chia sẻ tài nguyên giữa doanh nghiệp, trong đó chất thải của đơn vị này có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho đơn vị khác”, ông Jonathan Sourintha nói.

Đáng chú ý, thông điệp phát triển bền vững của sự kiện cũng được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Ban tổ chức đã trao tặng 500 cây xanh phục vụ hoạt động phục hồi rừng thông qua Gaia, tổ chức tại Việt Nam chuyên về phục hồi rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Sáng kiến được thực hiện dựa trên cam kết đóng góp năm cây xanh cho mỗi người tham dự, kết nối sự tham gia tại diễn đàn với các nỗ lực phục hồi môi trường. Sáng kiến này thể hiện chủ đề xuyên suốt của diễn đàn: vượt ra ngoài các cam kết ESG để hướng đến hành động thực tiễn, cả trong hoạt động công nghiệp lẫn thông qua những đóng góp rộng hơn cho môi trường.