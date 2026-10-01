Việt Nam chuẩn bị năng lực tổ chức Năm APEC 2027

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Việc Việt Nam đăng cai APEC 2027 không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại đa phương quan trọng mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế có nhiều biến động, các đại biểu cho rằng công tác chuẩn bị cần được triển khai chủ động, bài bản, đồng bộ, đồng thời bảo đảm khả năng ứng phó với những tình huống phát sinh. Hội thảo được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước Hội nghị Quan chức Cấp cao Không chính thức (ISOM), hướng tới bảo đảm các tiểu ban, nhóm công tác sẵn sàng triển khai nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, việc Việt Nam chủ trì APEC 2027 là một sự kiện đối ngoại đa phương lớn của đất nước.

Theo đó, một trong những mục tiêu quan trọng là thông qua vai trò chủ trì, Việt Nam góp phần thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của APEC, trong đó có tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất, qua đó tạo thêm cơ hội kinh doanh và việc làm cho người dân khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, việc đăng cai APEC 2027 là cơ hội để Việt Nam thể hiện trách nhiệm đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các địa phương đăng cai sự kiện.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua trao đổi chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại sự kiện, bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp giữa các bên sẽ giúp Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho Năm APEC 2027, hướng tới một năm APEC chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo ra những tác động tích cực.

Việc chuẩn bị sớm, tăng cường phối hợp liên ngành và huy động sự tham gia của các đối tác quốc tế được kỳ vọng tạo nền tảng để Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình, hội nghị trong Năm APEC 2027, đồng thời tận dụng tốt hơn cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực.