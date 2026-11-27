Nghi thức khai trương Trang thông tin điện tử APEC 2027. Ảnh: Việt Linh .

Sáng 27/11, Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 với sự tham dự của Ban Thư ký Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), các tiểu ban cùng các phái đoàn ngoại giao đại diện cho các nền kinh tế thành viên.

Tại cuộc họp báo về công tác chuẩn bị năm APEC 2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết Việt Nam lựa chọn chủ đề “Cùng kiến tạo một tương lai tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung” cho năm APEC 2027.

Sự kiện năm 2027 cũng đánh dấu 30 năm Việt Nam tham gia Diễn đàn, thể hiện quyết tâm hội nhập quốc tế sâu rộng và đóng góp tích cực vào hợp tác khu vực.

Với vai trò chủ nhà, Việt Nam cam kết hành động tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo ra những kết quả có giá trị lâu dài cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Họp báo quốc tế Năm APEC 2027. Ảnh: Việt Linh.

Ba ưu tiên hợp tác của APEC 2027

Để cụ thể hóa chủ đề năm APEC 2027, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên hợp tác, gồm nâng cao năng suất; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao năng lực tự cường, khả năng thích ứng của các nền kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, nâng cao năng suất nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh các động lực phát triển truyền thống dần bộc lộ giới hạn, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ mở ra cơ hội để các nền kinh tế bứt phá.

Trong khi đó, thúc đẩy thương mại và đầu tư sẽ góp phần duy trì động lực liên kết kinh tế, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và huy động nguồn lực phát triển. Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng của Tầm nhìn APEC 2040.

Ưu tiên thứ ba hướng đến tăng cường khả năng ứng phó trước biến động, chủ động thích ứng và chuyển hóa thách thức thành cơ hội, qua đó duy trì tăng trưởng bền vững và bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

"Ba ưu tiên có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau: nâng cao năng suất tạo nền tảng cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; thương mại và đầu tư mở rộng không gian liên kết, chuyển hóa các năng lực phát triển thành cơ hội kinh tế; trong khi tính tự cường và năng động giúp các nền kinh tế thích ứng, chuyển đổi và khai mở những động lực tăng trưởng mới, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống của người dân", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân Năm APEC 2027, phát biểu tại họp báo. Ảnh: Việt Linh.

Về chương trình hoạt động, Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 200 hoạt động lớn nhỏ trong năm 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp bộ trưởng. Các nội dung hợp tác trải rộng trên nhiều lĩnh vực như Thương mại, Tài chính, An ninh lương thực, Chuyển đổi số, Trí tuệ nhân tạo, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Giáo dục, Công nghệ, Công nghiệp sáng tạo, Văn hóa và Y tế.

Các hoạt động dự kiến diễn ra tại 7 địa phương, gồm Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Ninh và An Giang. Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến tổ chức vào tháng 11 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Phú Quốc trở thành tâm điểm của Tuần lễ Cấp cao

Lý giải việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết Việt Nam muốn giới thiệu một điểm đến mới, có tiềm năng phát triển mạnh mẽ về du lịch, dịch vụ và đổi mới sáng tạo.

Phú Quốc sẽ là hình ảnh tiếp nối về một Việt Nam năng động, đang vươn lên và hội nhập sâu rộng.

Theo đại diện Ban tổ chức, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại Phú Quốc đang được triển khai đồng bộ. Hiện có 21 công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao được triển khai, trong đó có các hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm tổ chức hội nghị, Tuyến đường ĐT.975, hệ thống giao thông đô thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Việt Nam cũng dự kiến sử dụng ôtô điện do Việt Nam sản xuất phục vụ công tác đưa đón đại biểu. Theo ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ, Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần, đây là một điểm nhấn trong công tác hậu cần, thể hiện định hướng chuyển đổi xanh.

Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Đức Cường phát biểu. Ảnh: Việt Linh.

Về quy mô, Tuần lễ Cấp cao dự kiến đón hơn 10.000 đại biểu và trên 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế. Do đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế, cho biết lực lượng chức năng đang xây dựng các phương án bảo vệ ở cấp độ cao nhất, bảo đảm an toàn cho toàn bộ hoạt động trong năm APEC, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao.

Bên cạnh việc kế thừa kinh nghiệm từ hai lần đăng cai trước và APEC 2026, lực lượng công an chú trọng xây dựng phương án ứng phó với những nguy cơ, mối đe dọa mới, trong đó có các thách thức trên không gian số.

Bộ Công an cũng đề xuất sáng kiến xây dựng Phú Quốc thành địa bàn kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, đồng thời thúc đẩy tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu trước các nguy cơ trên không gian số, hướng tới nền kinh tế số đáng tin cậy.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an tại cuộc họp báo. Ảnh: Việt Linh.

Tăng cường kết nối doanh nghiệp, quảng bá hình ảnh Việt Nam

Bên cạnh các hội nghị chính thức, Việt Nam dự kiến dành nhiều không gian cho hoạt động kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết cộng đồng doanh nghiệp sẽ được tăng cường tham gia vào quá trình xây dựng chương trình nghị sự thông qua Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC).

Trong khuôn khổ năm APEC 2027, Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, các hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo các nền kinh tế với doanh nghiệp và hội nghị về khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Một cuộc thi về đổi mới sáng tạo và công nghệ dành cho giới trẻ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng được dự kiến tổ chức, nhằm khuyến khích các ý tưởng và sản phẩm công nghệ mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Việt Linh.

Về quảng bá văn hóa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa, cho biết Việt Nam sẽ triển khai các tuần văn hóa, ngày văn hóa, liên hoan nghệ thuật, lễ hội đường phố và hoạt động giao lưu nhân dân. Tại Phú Quốc, ban tổ chức kỳ vọng xây dựng không gian văn hóa Việt Nam ngay tại địa điểm hội nghị và trung tâm báo chí, thông qua triển lãm ảnh và giới thiệu tinh hoa ẩm thực.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh người dân cũng là chủ thể quan trọng góp phần tạo nên thành công của APEC 2027. Mỗi người dân có thể trở thành một đại sứ văn hóa, du lịch, thể hiện sự thân thiện, hiếu khách và lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Các thành viên kỳ vọng vào vai trò của Việt Nam

Chia sẻ với báo chí bên lề Họp báo, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel nhận định Việt Nam luôn là thành viên năng động, tích cực và có tinh thần hợp tác cao.

"Việt Nam cũng có nhiều kinh nghiệm trong công tác đăng cai APEC, từng tổ chức hai lần vào năm 2006 và 2017. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng năm 2027 sẽ là một năm đặc biệt thành công. Canada hoàn toàn tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công APEC 2027 và sẽ ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Việt Nam", Đại sứ Jim Nickel cho biết.

Đại sứ Canada cũng cho rằng các ưu tiên Việt Nam đề xuất có nhiều điểm tương đồng với lợi ích của Canada và các thành viên khác, đặc biệt là nâng cao năng suất, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại số.

Trong khi đó, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford nhấn mạnh con người cần được đặt ở trung tâm mọi hoạt động hợp tác của APEC. Theo bà, diễn đàn có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế, qua đó cải thiện phúc lợi người dân và duy trì động lực tăng trưởng của khu vực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.