Việt Nam chuẩn bị gian hàng 500m² tại ITB Berlin 2027

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức và tham gia Hội chợ ITB Berlin 2027 trong khuôn khổ kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia

Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức và tham gia Hội chợ ITB Berlin 2027 trong khuôn khổ kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia. Gian hàng chung Du lịch Việt Nam dự kiến giới thiệu các điểm đến, chính sách, sản phẩm du lịch, đồng thời quảng bá Năm APEC 2027.

Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối sẽ được tổ chức như họp báo, tiệc giao thương, happy hour và giới thiệu ẩm thực Việt Nam.

Các hoạt động hướng tới tăng cường kết nối trực tiếp giữa địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn du lịch, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, nền tảng phân phối và cơ quan truyền thông quốc tế.

Việc tham gia ITB Berlin 2027 được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xác định là hoạt động quan trọng nhằm duy trì và nâng cao sự hiện diện của thương hiệu du lịch Việt Nam tại một trong những diễn đàn giao thương du lịch có ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, địa phương tìm kiếm đối tác, đưa sản phẩm Việt Nam vào hệ thống phân phối tại châu Âu và các thị trường quốc tế.

Cùng với mở rộng thị trường, hoạt động xúc tiến tại ITB Berlin hướng tới thu hút những phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài. Qua đó nâng cao giá trị từ khách quốc tế, đa dạng hóa nguồn khách và tăng năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mời các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trung tâm xúc tiến du lịch địa phương cùng doanh nghiệp tham gia gian hàng chung Du lịch Việt Nam tại ITB Berlin 2027 nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp quảng bá cho du lịch quốc gia.

ITB Berlin 2027 sẽ diễn ra tại Messe Berlin, tiếp tục là điểm gặp gỡ quan trọng của ngành du lịch quốc tế.

Được tổ chức từ năm 1966, ITB Berlin được giới thiệu là “The World’s Leading Travel Trade Show”, quy tụ hệ sinh thái du lịch toàn cầu và kết nối các điểm đến, doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ cùng giới chuyên môn.

Gian hàng quảng bá du lịch Việt Nam tại ITB Berlin 2026

Hội chợ được tổ chức theo cả không gian điểm đến và các phân khúc chuyên ngành như du lịch mạo hiểm, du lịch công vụ, du lịch hạng sang, du lịch y tế và công nghệ du lịch. Song hành với triển lãm là ITB Berlin Convention, diễn đàn chuyên môn tập trung vào những xu hướng, đổi mới đang định hình tương lai ngành du lịch.

Năm 2027, ITB Berlin mang chủ đề “Travel & Tourism in Motion” (Du lịch và lữ hành trong sự chuyển động), nhấn mạnh sự vận động liên tục của ngành Du lịch và những thay đổi đang diễn ra trên thị trường toàn cầu.

Sự kiện năm 2027 cũng có sự góp mặt của Maldives với tư cách quốc gia chủ nhà chính thức, giới thiệu các sản phẩm, giá trị văn hóa và định hướng phát triển du lịch có trách nhiệm.

Theo Ban Tổ chức, ITB Berlin 2027 mở cửa từ 10h đến 18h trong ba ngày 16-18.3 tại khu triển lãm Berlin, Messedamm 22, Berlin.

Việc lựa chọn thời điểm tổ chức mới được ITB Berlin lý giải là nhằm tính đến các yếu tố giao thoa văn hóa, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và khách tham dự Hồi giáo có thể đón Eid al-Fitr sau khi kết thúc tháng Ramadan rồi tham gia đầy đủ các hoạt động của hội chợ.

ITB Berlin 2026 là kỳ hội chợ kỷ niệm 60 năm đã thu hút 5.601 đơn vị triển lãm từ 166 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 96.544 khách tham quan, trong khi ITB Berlin Convention có hơn 24.000 người tham dự.

Những con số này phần nào phản ánh quy mô và sức kết nối quốc tế mạnh mẽ của sự kiện đối với ngành Du lịch toàn cầu.