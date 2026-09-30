Việt Nam chủ trì tọa đàm về thúc đẩy quyền được chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Các đại biểu tham dự cuộc tọa đàm tại trụ sở LHQ ở Geneva. Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Sự kiện diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trụ sở LHQ ở Geneva, với sự tham dự trực tiếp của gần 100 đại biểu. Sự kiện được Phái đoàn thường trực Philippines và Phái đoàn thường trực Slovenia tại Geneva đồng bảo trợ. Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, điều hành tọa đàm.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tham gia thảo luận tại tọa đàm gồm các diễn giả: Giáo sư, Tiến sĩ Zvezdan Pirtošek, Chuyên gia độc lập của LHQ về việc hưởng thụ tất cả các quyền con người của người cao tuổi; Tiến sĩ Ritu Sadana, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đầu mối của WHO về Thập kỷ LHQ về Già hóa Khỏe mạnh; ông Björn Gillsater, Giám đốc quản lý các hoạt động quan hệ với các nhà tài trợ, vận động và huy động nguồn lực của Liên minh Vaccine GAVI; bà Dorothea Schmidt-Klau, Giám đốc phụ trách lao động, việc làm của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO); Đại sứ Carlos D. Sorreta, Trưởng Phái đoàn Philippines tại Geneva; và bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh già hóa dân số đang trở thành một trong những vấn đề toàn cầu nổi bật. Theo LHQ, dân số thế giới từ 60 tuổi trở lên được dự báo sẽ vượt 2 tỷ người vào năm 2050. Người cao tuổi ngày càng phải đối mặt với nhiều rào cản trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, như bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế, tiêm chủng, chăm sóc dài hạn, cũng như các hỗ trợ cần thiết nhằm duy trì khả năng hoạt động, sức khỏe và phẩm giá.

Các đại biểu tham dự cuộc tọa đàm tại trụ sở LHQ ở Geneva. Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Nhân quyền, thông qua Nghị quyết 58/13 của Hội đồng Nhân quyền LHQ, đã thành lập Nhóm công tác liên chính phủ mở để xây dựng một văn kiện có tính ràng buộc pháp lý mới về quyền của người cao tuổi, nhất là khi ngày càng có nhận thức về những khoảng trống trong khuôn khổ quốc tế hiện hành, trong đó có vấn đề tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại sự kiện, các đại biểu tập trung trao đổi về cách thức tăng cường bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi thông qua các chính sách và hành động cụ thể ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Nội dung thảo luận bao gồm việc đáp ứng những nhu cầu và tình trạng dễ bị tổn thương đặc thù của người cao tuổi trong khuôn khổ quyền được chăm sóc sức khỏe, trong đó có khả năng tiếp cận dịch vụ y tế thông qua không gian số; vai trò của bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng ngừa và tiêm chủng, cũng như chăm sóc dài hạn trong thúc đẩy già hóa khỏe mạnh. Các đại biểu đồng thời trao đổi về những biện pháp chính sách và thể chế nhằm giảm bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế và chia sẻ kinh nghiệm quốc gia trong ứng phó với quá trình già hóa dân số nhanh.

Quang cảnh cuộc tọa đàm. Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Thông qua sự kiện, Việt Nam tiếp tục thể hiện sự tham gia chủ động, có trách nhiệm trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, đóng góp vào định hình các khuôn khổ mới, đồng thời góp phần tạo thêm diễn đàn để các quốc gia, tổ chức quốc tế, chuyên gia và các bên liên quan trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phối hợp giữa cách tiếp cận về quyền con người và y tế công cộng, qua đó thúc đẩy việc thực hiện cụ thể quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Kết quả thảo luận được kỳ vọng đóng góp cho các trao đổi tiếp theo trong quá trình xây dựng văn kiện quốc tế mới về việc hưởng thụ tất cả các quyền con người của người cao tuổi.