Các đại biểu tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ 49.

Tại đây, Việt Nam thông tin về công tác chuẩn bị đăng cai Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 54 (SEAMEC 54) dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5/2027, hướng tới đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) giai đoạn 2027-2028.

Phát huy kinh nghiệm hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Với chủ đề “Leading through Learning: A Legacy for the Digital Age” (Lãnh đạo thông qua học tập: Di sản cho kỷ nguyên số), hội nghị là diễn đàn để các quốc gia thành viên đánh giá kết quả hợp tác giáo dục khu vực, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới giáo dục và xác định định hướng hợp tác trước yêu cầu chuyển đổi số và những thay đổi của giáo dục toàn cầu.

Các nội dung thảo luận tập trung vào vai trò chủ động của giảng viên trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy đại học; cập nhật tiến độ thành lập Trung tâm khu vực Đông Nam Á của Viện Quốc tế về Giáo dục trực tuyến (IIOE); xem xét đề xuất thành lập nhóm công tác khu vực nhằm triển khai Lộ trình chung ASEAN-SEAMEO về chăm sóc và giáo dục trẻ thơ; thúc đẩy cơ hội học tập, bảo đảm không người học nào bị bỏ lại phía sau; và chia sẻ kết quả nghiên cứu về vi chứng chỉ (micro-credentials) tại Đông Nam Á.

Các trung tâm khu vực của SEAMEO và các đối tác cũng báo cáo kết quả triển khai các chương trình, sáng kiến hợp tác, đồng thời đề xuất định hướng phối hợp trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực khu vực.

Quang cảnh phiên toàn thể Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ 49.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng phát triển năng lực người học, cũng như tăng cường sử dụng kết quả đánh giá học tập để nâng cao chất lượng dạy và học, trong đó có kinh nghiệm từ Chương trình SEA-PLM.

Đoàn Việt Nam cũng giới thiệu các khung năng lực số dành cho người học, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, cùng khung nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác trong dự báo nhu cầu kỹ năng, gắn kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và phát triển các chương trình đào tạo linh hoạt.

Những chia sẻ và đề xuất của Việt Nam thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong hợp tác giáo dục khu vực, đồng thời khẳng định cam kết thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng chủ trì phiên toàn thể Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ 49.

Việt Nam chuẩn bị đăng cai SEAMEC 54 tại Hà Nội

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 54 (SEAMEC 54), dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5/2027. Thay mặt Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng trân trọng mời các đại biểu tới Việt Nam tham dự Hội nghị.

Việc đăng cai SEAMEC 54 là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị để Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng SEAMEO nhiệm kỳ 2027-2028. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào các hoạt động hợp tác và sự phát triển giáo dục của khu vực Đông Nam Á.

Với vai trò chủ trì phiên toàn thể và những đóng góp tại HOM 49, Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục, góp phần xây dựng cộng đồng giáo dục Đông Nam Á gắn kết, đổi mới và phát triển bền vững.