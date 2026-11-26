Việt Nam đề xuất ba trọng tâm hợp tác an ninh mạng

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban Điều phối An ninh mạng ASEAN lần thứ 7 (ASEAN Cyber-CC) diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dưới sự chủ trì của Việt Nam. Hội nghị có sự tham dự của trưởng đoàn, đại biểu các nước thành viên ASEAN, đại diện Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan chuyên ngành ASEAN và khách mời quốc tế.

Đây là hội nghị đầu tiên của Ủy ban trong giai đoạn triển khai Chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN 2026 - 2030.

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an nhấn mạnh vai trò động lực của không gian mạng đối với kinh tế số khu vực, đồng thời cảnh báo những thách thức ngày càng phức tạp như tấn công mạng vào hệ thống thông tin trọng yếu, lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới và hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để vi phạm pháp luật.

Theo Trung tướng Lê Xuân Minh, những thách thức này vượt qua ranh giới quốc gia, khu vực và lĩnh vực, đòi hỏi các nước tăng cường hợp tác thay vì ứng phó riêng lẻ.

Trên cương vị Chủ tịch, Việt Nam đề xuất ba trọng tâm hợp tác tại hội nghị, gồm hiện thực hóa Chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN 2026 - 2030; tăng cường phối hợp liên ngành ứng phó các mối đe dọa xuyên biên giới như mã độc tống tiền, lừa đảo trực tuyến và việc lạm dụng công nghệ mới nổi; đồng thời thúc đẩy rà soát thường niên, chia sẻ kết quả triển khai ở cấp quốc gia và xem xét lộ trình thực hiện Mục tiêu 5.2 của Chiến lược.

Rà soát cơ chế phối hợp, hướng tới không gian mạng an toàn

Trong ngày làm việc do Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) điều hành, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều nội dung chuyên môn.

Hội nghị cập nhật tình hình an ninh mạng quốc gia và hoạt động của các cơ quan chuyên ngành; rà soát Kế hoạch hành động khu vực thực hiện các chuẩn mực hành vi có trách nhiệm của quốc gia trên không gian mạng; đánh giá kết quả Đối thoại chính sách không gian mạng với các đối tác năm 2026 và thống nhất lịch đối thoại năm 2027.

Tại phiên làm việc buổi chiều, đại diện Việt Nam giới thiệu thông tin về Sáng kiến APEC Hà Nội, đồng thời chủ trì phiên rà soát thường niên công tác điều phối an ninh mạng khu vực. Hội nghị đã thông qua Bản tóm tắt kết luận để báo cáo Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 7.

Thông qua hội nghị, Việt Nam khẳng định mong muốn cùng các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN vun đắp đồng thuận, xây dựng không gian mạng khu vực hòa bình, an toàn và có khả năng chống chịu cao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tối cùng ngày, Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng các trưởng đoàn và đại biểu quốc tế. Hoạt động này cũng tạo tiền đề cho Đối thoại an ninh mạng ASEAN - Trung Quốc do Việt Nam đăng cai và đồng chủ trì cùng Malaysia ngày 27/11.