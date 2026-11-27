Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng CPTPP năm 2026, vào sáng 27/11, Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11 khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh những chuyển biến sâu sắc của môi trường kinh tế và thương mại toàn cầu, khi bất định gia tăng, chuỗi cung ứng dịch chuyển, cùng các yêu cầu về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đặt ra thách thức mới, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác kinh tế quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng CPTPP năm 2026 (Ảnh: MOIT).

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng cho rằng các giá trị và nguyên tắc của CPTPP càng có ý nghĩa, không chỉ với tư cách một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có tiêu chuẩn cao, mà còn là minh chứng cho niềm tin chung vào môi trường thương mại mở, minh bạch, ổn định, có thể dự đoán được và dựa trên luật lệ.

"Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tiếp tục phát huy vai trò của CPTPP trong thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng cường liên kết kinh tế khu vực, củng cố hệ thống thương mại đa biên, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và chống chịu của các nền kinh tế Thành viên trước những biến động của kinh tế toàn cầu", Bộ trưởng nói.

Đánh giá kết quả hợp tác trong năm 2026, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết các thành viên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định, thúc đẩy tiến trình nâng cấp và mở rộng CPTPP, cũng như triển khai các hoạt động hợp tác nhằm đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn phát triển kinh tế, thương mại quốc tế.

Phiên họp được kỳ vọng tạo cơ hội để các thành viên nhìn lại kết quả năm 2026 và định hình hướng phát triển của Hiệp định trong giai đoạn tiếp theo (Ảnh: MOIT).

Các thành viên cũng tăng cường kết nối, đối thoại với đối tác bên ngoài, qua đó mở ra cơ hội hợp tác mới, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của CPTPP trong cấu trúc kinh tế, thương mại khu vực và toàn cầu.

Đặc biệt, trong năm nay, CPTPP chú trọng tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp chia sẻ khó khăn, đề xuất sáng kiến và đóng góp vào quá trình nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định.

Theo Bộ trưởng, thành công của CPTPP không chỉ được đo bằng mức độ mở cửa thị trường hay tiến bộ trong đàm phán, mà quan trọng hơn là những cơ hội và lợi ích thiết thực Hiệp định mang lại cho doanh nghiệp, người dân các nền kinh tế thành viên.

Toàn cảnh Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 tại Hà Nội (Ảnh: MOIT).

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đánh giá cao tinh thần hợp tác, sự ủng hộ và đóng góp của các thành viên, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các quan chức cấp cao, ủy ban và nhóm công tác trong thời gian qua.

Phiên họp lần này được kỳ vọng tạo cơ hội để các thành viên nhìn lại kết quả năm 2026, đồng thời định hình các ưu tiên và hướng phát triển của Hiệp định trong giai đoạn tiếp theo. Tại phiên họp, các thành viên sẽ xem xét kết quả thực thi Hiệp định, rà soát tiến độ đàm phán nâng cấp và tiến trình kết nạp thành viên mới, đồng thời thảo luận định hướng tăng cường hợp tác, mở rộng kết nối với đối tác và nâng cao hiệu quả hoạt động của CPTPP.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ mong muốn những quyết định và định hướng được thống nhất tại phiên họp sẽ tạo thêm động lực để CPTPP phát triển cả về quy mô, phạm vi hợp tác, chiều sâu, chất lượng và hiệu quả liên kết kinh tế.

Bộ trưởng cũng tin tưởng các thành viên sẽ tiếp tục xây dựng CPTPP trở thành một khuôn khổ hợp tác kinh tế ngày càng vững mạnh, năng động, rộng mở và có khả năng thích ứng cao, đóng góp tích cực vào ổn định, tăng trưởng và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.