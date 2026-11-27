Trong hai ngày 26 và 27/11/2026, tại Hà Nội, Phiên họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11 và chuỗi sự kiện liên quan đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn và Quan chức cấp cao của 12 thành viên CPTPP gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Vương quốc Anh.

Chuỗi sự kiện còn có sự tham gia của Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) theo hình thức trực tuyến, cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh trong khu vực CPTPP.

Với chủ đề “Tầm nhìn chung - Hành động chung”, Năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực nâng cao hiệu quả thực thi, nâng cấp và mở rộng hiệp định, đồng thời tăng cường kết nối giữa CPTPP với các đối tác kinh tế trên thế giới.

Phát biểu khai mạc Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 ngày 27/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu đang có những chuyển biến sâu sắc, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng cùng tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và yêu cầu phát triển bền vững vừa đặt ra những thách thức, vừa mở ra cơ hội mới cho tăng trưởng và hợp tác kinh tế quốc tế. CPTPP không chỉ là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các tiêu chuẩn cao mà còn thể hiện niềm tin chung của các thành viên vào môi trường thương mại mở, minh bạch, ổn định, có thể dự đoán được và dựa trên luật lệ.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cùng các quan chức CPTPP chụp ảnh chung. Ảnh: Báo Công thương.

Một trong những kết quả nổi bật tại phiên họp là các thành viên nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP (CPTPP Support Office – CSO) tạm thời đặt tại Nhật Bản. Đây là sáng kiến do Việt Nam đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển, mở rộng hiệp định trong dài hạn.

Về nâng cấp hiệp định, các thành viên thống nhất kế hoạch triển khai đàm phán trong một số lĩnh vực quan trọng như thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, với mục tiêu cơ bản hoàn thành đàm phán vào giữa năm 2027. Những nội dung này nhằm bảo đảm CPTPP tiếp tục là hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, phù hợp với những chuyển biến của kinh tế và thương mại toàn cầu.

Đối với tiến trình mở rộng thành viên, các nước nhất trí khởi động đàm phán gia nhập CPTPP với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Indonesia và Philippines, đồng thời quyết tâm thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán gia nhập với Uruguay. Kết quả này thể hiện cam kết của các thành viên trong việc mở rộng hiệp định trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao của CPTPP.

Toàn cảnh Phiên họp cấp Bộ trưởng và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11. Ảnh: Báo Công thương

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng. Đáng chú ý, theo Bộ Công Thương, năm 2026 ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi hiệp định có hiệu lực.

Các văn kiện bao gồm Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11; Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP–EU; Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP–ASEAN; các quyết định thành lập Ban công tác gia nhập CPTPP đối với UAE, Indonesia và Philippines; quyết định thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời; quyết định thành lập Nền tảng hợp tác về cưỡng ép kinh tế và quyết định về Danh sách Chủ tịch Hội đồng trọng tài CPTPP.

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động, tích cực trong điều phối, dẫn dắt thảo luận, thúc đẩy đồng thuận và đề xuất các sáng kiến có ý nghĩa đối với sự phát triển lâu dài của hiệp định. Đặc biệt, cả hai sáng kiến của Việt Nam về thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP và tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đều nhận được sự ủng hộ của các thành viên và đạt kết quả cụ thể.

Tăng cường kết nối CPTPP với EU và ASEAN, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp

Bên cạnh những kết quả về nâng cấp và mở rộng hiệp định, việc thúc đẩy đối thoại thương mại, đầu tư giữa CPTPP với EU và ASEAN là một trong những nội dung trọng tâm của chuỗi sự kiện tại Hà Nội.

Toàn cảnh Phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP – EU. Ảnh: Báo Công thương

Phát biểu khai mạc Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP–EU ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, tiếp nối kết quả của cuộc đối thoại lần thứ nhất, trong năm 2026, các bên đã tích cực triển khai chương trình hợp tác trên ba trụ cột ưu tiên, gồm thương mại số; môi trường thương mại toàn cầu; nâng cao khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và thuận lợi hóa thương mại, đầu tư. Việt Nam kỳ vọng các bên tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai chương trình hợp tác hiện có, xác định những cơ hội hợp tác mới, hướng tới xây dựng tầm nhìn và các ưu tiên hợp tác dài hạn với những bước đi cụ thể ngay từ năm 2027.

Cùng với các hoạt động đối thoại cấp Bộ trưởng, trên cơ sở sáng kiến của Việt Nam, các thành viên đã tích cực triển khai hoạt động kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp. Nổi bật là Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP–ASEAN–EU, với sự tham gia của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, tập đoàn. Những hoạt động này góp phần đưa CPTPP đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, gắn quá trình hoạch định chính sách và thực thi hiệp định với nhu cầu thực tiễn, thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối các chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, chiều 26/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU cùng các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của các thành viên đối với Việt Nam trong năm Chủ tịch CPTPP 2026, đồng thời nhấn mạnh việc thúc đẩy đối thoại giữa CPTPP với ASEAN và EU là cơ hội kết nối các khu vực kinh tế năng động, củng cố lòng tin và mở rộng không gian hợp tác.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU cùng các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP. Ảnh: Báo Công thương

Thủ tướng đề nghị các thành viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy thương mại mở, dựa trên luật lệ, ủng hộ nâng cấp và mở rộng CPTPP trên cơ sở đồng thuận, bảo đảm chất lượng và hiệu quả thực thi. Cùng với đó, tăng cường hợp tác giữa CPTPP với ASEAN và EU trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng hiệu quả các cam kết của hiệp định.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cam kết quốc tế, tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của CPTPP; đồng thời cải cách mạnh mẽ khuôn khổ pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp các nước thành viên CPTPP và EU đầu tư, hợp tác lâu dài tại Việt Nam.

Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao (SOM5). Ảnh: Báo Công thương

Các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và Cao ủy EU đánh giá cao vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 của Việt Nam, khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Bên lề phiên họp, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với Nhật Bản, Vương quốc Anh, New Zealand và Australia nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm.

Thành công của Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 đã khép lại năm Chủ tịch CPTPP 2026 với nhiều dấu ấn của Việt Nam trong công tác điều phối, thúc đẩy đồng thuận và triển khai các sáng kiến hợp tác. Những kết quả đạt được tạo nền tảng để CPTPP tiếp tục phát triển trong năm 2027, khi Peru đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, với sự hỗ trợ của Việt Nam và Malaysia trên cương vị Phó Chủ tịch.