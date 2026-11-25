Ngày 24/11 diễn ra phiên toàn thể quan chức cấp cao - Ảnh: PV.

Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), chuỗi sự kiện cấp cao CPTPP là hoạt động trọng điểm trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP 2026 với chủ đề "Shared Vision - Shared Action" (Tầm nhìn chung - Hành động chung).

Hiệp định CPTPP gồm 12 thành viên, là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký ngày 8/3/2018 và chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1/2019.

Chuỗi sự kiện được thiết kế liên hoàn từ cấp quan chức đến cấp Bộ trưởng nhằm thống nhất các định hướng hợp tác lớn của khối.

Từ ngày 23 - 25/11 diễn ra Phiên họp Quan chức cấp cao (SOM). Trong phiên toàn thể ngày 24/11, các Quan chức cấp cao tập trung thảo luận về đàm phán nâng cấp Hiệp định, thành lập Bộ phận hỗ trợ CPTPP, rà soát nghĩa vụ giai đoạn chuyển đổi và tiến trình gia nhập của các nền kinh tế mới. Các kết quả này sẽ được tổng hợp để trình lên cấp Bộ trưởng thông qua.

Phiên toàn thể ngày 24/11/2026 - Ảnh: PV.

Ngày 26/11 mở đầu với Đối thoại thương mại và đầu tư cấp Bộ trưởng CPTPP – EU, tiếp đó là Đối thoại cấp Bộ trưởng CPTPP - ASEAN và Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP - ASEAN - EU. Ngày 27/11 diễn ra Phiên họp Hội đồng CPTPP và họp báo cấp Bộ trưởng.

Xuyên suốt năm 2026, Việt Nam đã thể hiện năng lực điều phối hiệu quả, thúc đẩy đồng thuận giữa 12 thành viên và tạo chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện.

Về mở rộng thành viên và an ninh chuỗi cung ứng, tại Phiên họp Hội đồng CPTPP ngày 26/6/2026, các Bộ trưởng đã chính thức tuyên bố kết thúc cơ bản đàm phán gia nhập CPTPP của Costa Rica. Hội nghị cũng thông qua hai Tuyên bố chung về mở rộng, thực thi, hợp tác; bảo đảm an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu cùng các hàng hóa bị ảnh hưởng khác, đồng thời quyết định thành lập Nhóm công tác tạm thời nhằm thúc đẩy môi trường thương mại công bằng, minh bạch và có thể dự đoán được.

Về nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định, Việt Nam đã tổ chức và phối hợp tổ chức 5 phiên họp Quan chức cấp cao trong năm 2026 cùng các phiên họp cấp kỹ thuật và ủy ban chuyên môn. Các hoạt động này giúp đẩy nhanh tiến độ thảo luận, xử lý vướng mắc trong thực thi Hiệp định và thúc đẩy đồng thuận giữa các thành viên.

Về mở rộng kết nối với các đối tác chiến lược, tiếp nối các cơ chế đối thoại khởi động từ năm 2025, Việt Nam tích cực thúc đẩy đối thoại ở cấp Quan chức cấp cao và cấp Bộ trưởng với EU và ASEAN, tập trung vào các ưu tiên hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hướng đến kết quả thực chất.

Về gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp, các nội dung thảo luận của Hiệp định được kết nối sát sao với quan tâm và lợi ích của doanh nghiệp. Ngày 22/7/2026, Việt Nam phối hợp với các thành viên CPTPP tổ chức diễn đàn doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút gần 200 đại biểu, trong đó có 115 đại diện doanh nghiệp, tổ chức và 53 doanh nghiệp tham gia hơn 20 phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B). Trước đó, Diễn đàn Việt Nam - Canada ngày 20/7 cũng thu hút hơn 180 đại biểu tham dự.

Theo Bộ Công Thương, những kết quả đạt được trong năm Chủ tịch CPTPP 2026 thể hiện nỗ lực tổ chức, điều phối và thúc đẩy đồng thuận của Việt Nam, đồng thời là thành quả từ sự phối hợp, đóng góp xây dựng của tất cả 12 thành viên.