CPTPP mở ra không gian trao đổi về đầu tư, chuỗi cung ứng và khả năng kết nối doanh nghiệp (Nguồn ảnh: moit.gov.vn)

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, chương trình gồm Phiên họp lần thứ năm các Quan chức cấp cao CPTPP (SOM5), Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11, các phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư cấp Bộ trưởng CPTPP-EU, CPTPP-ASEAN, Diễn đàn Doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-ASEAN–EU, Họp báo cấp Bộ trưởng CPTPP cùng những hoạt động liên quan. Chuỗi sự kiện được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 23 đến 27/11/2026.

Việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 tạo bối cảnh đáng chú ý cho các cuộc gặp. Bên cạnh các vấn đề thuộc cơ chế hợp tác nội khối, chương trình dành không gian cho đối thoại với EU và ASEAN. Đây là điểm đáng quan tâm khi thương mại quốc tế ngày càng gắn với đầu tư, tổ chức chuỗi sản xuất và yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn của từng thị trường.

CPTPP, tên đầy đủ là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, được ký ngày 08/3/2018 tại Chile và có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019. Hiệp định hiện có 12 thành viên, gồm Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Brunei, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile, Peru và Vương quốc Anh.

Khác với cách hiểu chỉ tập trung vào giảm thuế nhập khẩu, CPTPP bao quát nhiều lĩnh vực của hoạt động kinh tế. Các cam kết liên quan đến thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, dịch vụ, đầu tư, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường, cạnh tranh và doanh nghiệp nhà nước. Hiệp định còn có quy định riêng về dịch vụ tài chính và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một nội dung quan trọng là lộ trình xóa bỏ thuế quan đối với phần lớn hàng hóa giữa các thành viên. Tuy nhiên, để hưởng ưu đãi, sản phẩm phải đáp ứng quy tắc xuất xứ tương ứng. Điều này khiến cơ hội mở rộng thị trường gắn trực tiếp với khả năng tổ chức nguồn nguyên liệu, sản xuất và kiểm soát hồ sơ của doanh nghiệp.

Đối với Việt Nam, lợi ích từ hiệp định vì vậy không dừng ở khả năng xuất khẩu nhiều hơn. Việc tham gia mạng lưới thương mại có tiêu chuẩn cao còn gắn với yêu cầu nâng chất lượng sản phẩm, cải thiện quản trị, phát triển công nghiệp hỗ trợ và đáp ứng các quy định về lao động, môi trường.

Trong chuỗi hoạt động tại Hà Nội, các phiên đối thoại CPTPP-EU và CPTPP-ASEAN đáng chú ý bởi phạm vi hợp tác vượt ra ngoài 12 thành viên hiệp định. Tuy nhiên, việc tổ chức đối thoại không có nghĩa EU hoặc ASEAN gia nhập CPTPP, cũng không đồng nghĩa các bên đã thống nhất những cam kết thương mại mới.

Diễn đàn Doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-ASEAN-EU là hoạt động có khả năng kết nối thảo luận chính sách với nhu cầu của khu vực sản xuất, kinh doanh. Với doanh nghiệp Việt Nam, câu hỏi đặt ra là làm thế nào tận dụng thị trường rộng hơn để tìm đối tác, tham gia chuỗi cung ứng và nâng giá trị sản phẩm, thay vì chỉ gia tăng khối lượng hàng xuất khẩu. Những vấn đề về khả năng tiếp cận thông tin, tiêu chuẩn thị trường và nguồn lực đầu tư vì thế cần được quan tâm.

Ở góc độ tài chính - ngân hàng, quá trình mở rộng hoạt động thương mại và đầu tư có thể kéo theo nhu cầu vốn lưu động, tài trợ xuất nhập khẩu, bảo lãnh, thanh toán quốc tế và quản trị rủi ro. Doanh nghiệp muốn đáp ứng tiêu chuẩn mới cũng có thể cần vốn để đổi mới máy móc, công nghệ, phát triển nguồn nguyên liệu và cải thiện quy trình sản xuất.

CPTPP có chương về dịch vụ tài chính, với các quy tắc dành cho hoạt động cung ứng dịch vụ trong phạm vi cam kết của thành viên. Đồng thời, hiệp định vẫn ghi nhận không gian áp dụng các biện pháp thận trọng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tài chính.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, thách thức thường nằm ở khả năng đáp ứng đồng thời yêu cầu thị trường và tổ chức nguồn lực thực hiện. CPTPP có chương riêng thúc đẩy chia sẻ thông tin và hợp tác hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này, nhưng không tự động tạo một quỹ cho vay chung.

Với vai trò Chủ tịch CPTPP 2026, Việt Nam sẽ là nơi diễn ra các cuộc trao đổi về thực thi hiệp định và hợp tác với những đối tác ngoài khối. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, điều đáng chờ đợi sau các cuộc họp là những định hướng và kết quả cụ thể có thể hỗ trợ tiếp cận thị trường, tăng cường liên kết đầu tư và tham gia chuỗi cung ứng. Điều này cũng đặt ra yêu cầu theo dõi sáng kiến được công bố, phạm vi triển khai và khả năng tiếp cận của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở để đánh giá ý nghĩa thực chất của chuỗi sự kiện đối với hoạt động thương mại, đầu tư và tài chính của Việt Nam.