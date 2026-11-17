Thế giới vẫn đang đối mặt nhiều vấn đề bất ổn, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, tiến trình thực hiện các mục tiêu cam kết tại Hội nghị COP26 còn nhiều thách thức.

Mặc dù vậy, Việt Nam kiên định thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, xác định tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là lựa chọn chiến lược, không thể đảo ngược, coi ứng phó với biến đổi khí hậu là điều kiện, là yêu cầu để thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải, từ đó nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất và sức cạnh tranh của quốc gia.

Theo đó, để thực hiện các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, Việt Nam tập trung thực thi hiệu quả 07 nhóm giải pháp chính sau:

Một là tiếp tục nâng cao nhận thức sâu rộng của doanh nghiệp và người dân về giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu;

Hai là hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát;

Ba là huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lựccho ứng phó với biến đổi khí hậu;

Bốn là chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực cảnh báo sớm, giảm thiểu rủi ro thiên tai; bảo vệ sức khoẻ, tính mạng, sinh kế của mọi người dân làm mục tiêu cao nhất;

Năm là đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn,kinh tế carbon thấp, tăng cường quản lý phát thải khí nhà kính;

Sáu là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

Bảy là Việt Nam tập trung đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, tham gia định hình các sáng kiến, các thỏa thuận và cơ chế hợp tác khu vực, toàn cầu về môi trường và khí hậu; huy động, tiếp cận chuyển giao công nghệ xanh, tiên tiến nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi từ các đối tác phát triển.

Để thực hiện thành công các nhóm giải pháp này Việt Nam cần sự hợp tác tích cực hơn nữa của các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, quỹ khí hậu toàn cầu nhằm giúp các địa phương và người dân Việt Nam chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững.

Với trọng tâm của Hội nghị COP31 tập trung vào các giải pháp thực thi hành động khí hậu, thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và kết quả thực tế, Việt Nam kỳ vọng những kinh nghiệm thực tiễn triển khai tại Việt Nam sẽ mang lại những giá trị hữu ích cho các quốc gia.

Đồng thời, Việt Nam tiếp tục tìm kiếm các đối tác tài chính, công nghệ phù hợp với các chiến lược ưu tiên của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.