Việt Nam chủ động thích ứng, kiến tạo động lực phát triển mới

Sáng 28/10, tiếp tục chương trình Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham gia cuộc đối thoại với Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler xung quanh chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”.

Đây là không gian đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Lãnh đạo cấp cao Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), cùng trao đổi về những chuyển động của kinh tế toàn cầu, những động lực tăng trưởng mới và những cơ hội hợp tác trong giai đoạn phát triển mới.

Trả lời câu hỏi Việt Nam nhìn nhận ra sao về sự dịch chuyển của thế giới với đặc trưng là phân mảnh địa kinh tế, cạnh tranh công nghệ và tái định hình chuỗi cung ứng - và điều này có ý nghĩa gì với quỹ đạo phát triển đất nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, tương quan sức mạnh toàn cầu tiếp tục dịch chuyển theo hướng đa cực, đa trung tâm; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, dữ liệu, năng lượng và các chuẩn mực về thương mại, đầu tư, môi trường, quản trị.

Toàn cầu hóa vẫn tiếp diễn nhưng đang được tái cấu trúc, với xu hướng phân mảnh gia tăng và yêu cầu ngày càng cao về an ninh, tự chủ, sức chống chịu. Trong khi đó, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản trị cũng như cách thức phân bổ lợi thế và nguồn lực phát triển.

Trước câu hỏi hướng đến năm 2035, Việt Nam mong muốn đóng vai trò gì trong kiến trúc kinh tế toàn cầu đang định hình - và những thế mạnh đặc trưng nào Việt Nam có thể mang lại với tư cách một trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối cho các mạng lưới tăng trưởng mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển đổi mạnh mẽ, Việt Nam mong muốn từng bước định hình vị thế mới trong nền kinh tế khu vực và thế giới, hướng tới trở thành trung tâm công nghệ số mới nổi, trung tâm năng lượng mới, năng lượng xanh, năng lượng sạch và trung tâm sản xuất nông nghiệp xanh của khu vực và thế giới.

Đánh giá cao vai trò kết nối, hợp tác và tiên phong thúc đẩy các sáng kiến toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Thủ tướng đề nghị Diễn đàn tiếp tục hỗ trợ Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển. Việt Nam sẵn sàng trở thành đối tác chiến lược của WEF tại khu vực, cùng thúc đẩy các ý tưởng, sáng kiến mới, triển khai những mô hình sáng tạo, mang lại lợi ích cho Việt Nam, khu vực và thế giới.

Gửi thông điệp tới cộng đồng quốc tế, các đối tác và doanh nghiệp tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư mà còn mong muốn trở thành đối tác phát triển lâu dài; không chỉ tiếp nhận vốn và công nghệ mà còn hợp tác với các đối tác để cùng phát triển, kiến tạo tương lai chung vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn thành công của cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài sẽ song hành với sự phát triển của Việt Nam; kêu gọi các bên tăng cường hợp tác, cùng đầu tư cho công nghệ, con người và tương lai, xây dựng những mối quan hệ hợp tác bền vững, cùng có lợi và có trách nhiệm với cộng đồng./.