Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11/2026.

Diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất định, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu có những điều chỉnh sâu sắc, Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 là dịp quan trọng để các nền kinh tế thành viên tăng cường đối thoại, củng cố đồng thuận và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Tăng cường liên kết trong bối cảnh nhiều biến động

Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển kể từ năm 1989, APEC hiện có 21 nền kinh tế thành viên, chiếm khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu. APEC có vị trí quan trọng trong việc định hình các xu hướng hợp tác và phát triển kinh tế của khu vực cũng như thế giới.

Công trình trang trí theo chủ đề APEC 2026 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng", Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai xác định ba ưu tiên xuyên suốt là "Mở cửa, Đổi mới và Hợp tác". Đây cũng là những định hướng có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì đà phát triển và nâng cao khả năng thích ứng của các nền kinh tế trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam đối với hợp tác kinh tế khu vực.

Được biết, một trong những kỳ vọng mà các nền kinh tế thành viên hướng tới là tiếp tục tăng cường đồng thuận, thúc đẩy hợp tác và liên kết, hướng tới xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, rộng mở và phát triển bền vững.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của các nền kinh tế trước những biến động toàn cầu.

Đặc biệt, việc chuyển hóa những định hướng và sáng kiến hợp tác thành kết quả cụ thể sẽ có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả hoạt động của APEC, bảo đảm các thành quả hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Với tinh thần đó, Việt Nam sẽ cùng nước chủ nhà Trung Quốc và các thành viên thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận, đóng góp vào những giải pháp hợp tác chung; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực doanh nghiệp.

Dấu ấn gần ba thập kỷ của Việt Nam và trọng trách APEC 2027

Việt Nam chính thức gia nhập APEC ngày 15/11/1998, tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 10 ở Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình triển khai đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Sau gần ba thập kỷ tham gia, vai trò của Việt Nam tại APEC đã có bước chuyển mạnh mẽ, từ tham gia để học hỏi, hội nhập sang chủ động đóng góp, đề xuất sáng kiến và tham gia định hướng hợp tác của diễn đàn.

Những đóng góp đó được thể hiện qua việc Việt Nam hai lần đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà APEC vào các năm 2006 và 2017; tham gia công tác điều hành diễn đàn, giữ nhiều vị trí quan trọng tại các ủy ban, nhóm công tác; đồng thời đề xuất, thúc đẩy sáng kiến xây dựng Tầm nhìn APEC đến năm 2040.

Việt Nam cũng đã triển khai gần 200 sáng kiến, dự án hợp tác với tổng trị giá gần 20 triệu USD trên nhiều lĩnh vực. Sự tham gia ngày càng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại các cơ chế như Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC và Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC tiếp tục góp phần đưa các nội dung hợp tác gắn với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế.

Không chỉ mang ý nghĩa về đối ngoại, APEC còn có vị trí đặc biệt đối với tiến trình phát triển và hội nhập của Việt Nam. Các nền kinh tế thành viên diễn đàn chiếm hơn 77% tổng kim ngạch thương mại, gần 81% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hơn 85% lượng khách du lịch của Việt Nam.

Những con số đó cho thấy hợp tác APEC có mối liên hệ chặt chẽ với lợi ích phát triển của đất nước, đồng thời tạo thêm động lực để Việt Nam tiếp tục đóng góp vào việc củng cố một môi trường kinh tế khu vực ổn định, rộng mở và thuận lợi.

Trong bối cảnh ấy, việc tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 từ Trung Quốc tại Tuần lễ Cấp cao năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là dấu mốc đưa Việt Nam trở thành một trong số ít thành viên ba lần đăng cai Năm APEC, mà còn thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế thành viên đối với uy tín, năng lực điều phối và đóng góp của Việt Nam trong hợp tác khu vực.

Tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến tham dự Hội nghị cấp cao APEC, lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027, phát biểu chính tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và chứng kiến lễ bàn giao vai trò Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC.

Củng cố quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, mở rộng không gian hợp tác

Bên cạnh bình diện đa phương, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc. Đây là chuyến công tác thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc trong năm 2026, tiếp nối các hoạt động trao đổi, tiếp xúc chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón ở Bắc Kinh ngày 15/4/2026. Ảnh: TTXVN

Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, chuyến công tác tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Về phía Trung Quốc, Việt Nam cũng luôn được xác định là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Việc kết hợp tham dự diễn đàn đa phương với các hoạt động song phương tại tỉnh Quảng Đông và Vân Nam tạo điều kiện để lãnh đạo hai nước tiếp tục trao đổi, tăng cường hiểu biết và củng cố nền tảng hợp tác.

Trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc cùng tích cực tham gia các cơ chế hợp tác khu vực, sự phối hợp giữa hai nước tại APEC còn có ý nghĩa đối với việc duy trì tính liên tục của tiến trình hợp tác, nhất là khi vai trò chủ nhà diễn đàn được chuyển giao từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Với ý nghĩa đó, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa góp phần củng cố quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, vừa khẳng định sự gắn kết giữa các ưu tiên đối ngoại song phương và đa phương của Việt Nam.