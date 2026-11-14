Việt Nam chủ động đóng góp vào định hình tương lai Cộng đồng ASEAN

Hôm nay 14-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines. Đây là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm, đóng góp thực chất vào định hình tương lai phát triển của ngôi nhà chung ASEAN.

Nền tảng tích cực

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan là cơ hội để các nước thành viên ASEAN tìm kiếm các giải pháp củng cố đoàn kết, duy trì vai trò trung tâm, tăng cường năng lực thích ứng và phối hợp ứng phó hiệu quả với các thách thức chung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: QUANG PHÚC

Năm 2026, ASEAN bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các kế hoạch chiến lược, đồng thời dành nguồn lực để triển khai các ưu tiên, sáng kiến của Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”.

Những thành tựu quan trọng mà ASEAN đã đạt được trong thời gian qua là các quốc gia thành viên đã nỗ lực duy trì lập trường chung và các kênh đối thoại mở để ngăn ngừa leo thang, tích cực đóng góp vào giải quyết các vấn đề tác động đến hòa bình, an ninh khu vực, thúc đẩy xây dựng Mạng lưới an toàn trí tuệ nhân tạo AI, lộ trình hợp tác bán dẫn...

Đó là nền tảng tích cực để tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, các nhà lãnh đạo ASEAN và các nước thành viên xác định các mục tiêu, hành động chung cho tương lai ASEAN trong năm tiếp theo.

Việt Nam tập trung ba ưu tiên

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho biết, Việt Nam đã chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm thúc đẩy đối thoại, chia sẻ tầm nhìn, tìm kiếm các giải pháp cụ thể để hiện thực hóa các mục tiêu và ưu tiên chung của khu vực. Những đóng góp đó được các nước thành viên ASEAN ghi nhận.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III cho biết, các nước thành viên ASEAN đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam trong hơn ba thập kỷ chính thức là thành viên; đồng thời khẳng định các nước ASEAN cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Hoàng Giang cho biết, tại hội nghị lần này, Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy thực hiện cam kết, tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả hợp tác, với tinh thần xuyên suốt là củng cố đoàn kết để tăng cường sức mạnh chung, thúc đẩy liên kết để nâng cao khả năng tự cường, lấy lợi ích của người dân và doanh nghiệp làm thước đo kết quả.

Theo đó, Việt Nam sẽ tập trung vào ba ưu tiên. Trước hết là cùng các nước giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và ổn định, tạo nền tảng chiến lược xây dựng Cộng đồng ASEAN 2045 tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Ưu tiên tiếp theo là tạo chuyển biến thực chất trong liên kết, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tự cường của ASEAN với trọng tâm là kết nối kinh tế, thương mại, hạ tầng và chuỗi cung ứng; tháo gỡ rào cản nội khối; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. Ưu tiên thứ ba là làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với các đối tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ các ưu tiên phát triển của ASEAN.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trong dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, trong phiên toàn thể, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, hỗ trợ công dân ASEAN. Các hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác +1, ASEAN+3 và Cấp cao Đông Á (EAS) sẽ rà soát tình hình quan hệ và đề ra định hướng hợp tác, cũng như trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm.