Việt Nam chủ động đóng góp, đưa hợp tác Pháp ngữ đi vào chiều sâu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XIX tại Pháp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đây là Hội nghị cấp cao Pháp ngữ thứ hai được tổ chức tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sau Hội nghị cấp cao lần thứ VII tại Hà Nội năm 1997. Việc Hội nghị "trở lại" khu vực sau gần 30 năm không chỉ khẳng định sự quan tâm của Cộng đồng Pháp ngữ đối với châu Á - Thái Bình Dương, mà còn tạo cơ hội tăng cường kết nối giữa các thành viên ở châu Á với châu Phi, châu Âu và các khu vực khác. Với Việt Nam, đây cũng là dịp thể hiện vai trò, trách nhiệm và những đóng góp đối với cộng đồng mà Việt Nam đã gắn bó gần 50 năm.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược gia tăng, xung đột và bất ổn tiếp tục tác động đến môi trường phát triển. Với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững”, Hội nghị là diễn đàn để các thành viên trao đổi, xác định những ưu tiên hợp tác trước các thách thức chung.

Là diễn đàn cấp cao nhất của Cộng đồng Pháp ngữ, quy tụ 90 quốc gia và chính phủ thành viên, thành viên liên kết và quan sát viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Hội nghị có ý nghĩa vượt ra ngoài sự gắn kết về ngôn ngữ và văn hóa. Sự đa dạng về địa lý, văn hóa và trình độ phát triển của các thành viên vừa đặt ra yêu cầu tăng cường đối thoại, vừa tạo lợi thế để kết nối nguồn lực, mở rộng hợp tác.

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm và có nhiều đóng góp vào tiến trình phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ. Dấu ấn đặc biệt quan trọng là Hội nghị cấp cao lần thứ VII tại Hà Nội năm 1997 - hội nghị đầu tiên được tổ chức tại châu Á - Thái Bình Dương - đã thông qua Hiến chương và bầu Tổng Thư ký đầu tiên của OIF. Cũng tại hội nghị này, Việt Nam đã khởi xướng mảng hợp tác kinh tế, góp phần mở rộng hoạt động của cộng đồng từ những lĩnh vực truyền thống về ngôn ngữ, văn hóa sang hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Đề xuất này đã đặt nền tảng cho một trong những nội dung hợp tác ưu tiên của Pháp ngữ hiện nay.

Qua gần 50 năm tham gia, Việt Nam không chỉ tham gia các hoạt động chung mà còn chủ động đề xuất sáng kiến, mở rộng nội dung hợp tác, phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối hợp tác Pháp ngữ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực, tham gia xây dựng, triển khai các chiến lược, chương trình hợp tác và đóng góp nhân lực cho các thiết chế Pháp ngữ... Với Việt Nam, Pháp ngữ là diễn đàn quan trọng để triển khai đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; thể hiện tâm thế mới, vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực, trách nhiệm đối với chủ nghĩa đa phương và các vấn đề chung của cộng đồng Pháp ngữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: TTXVN

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX khẳng định cam kết ở cấp cao nhất của Việt Nam đối với sự phát triển của cộng đồng Pháp ngữ, tình đoàn kết, hữu nghị với các nước bạn bè Pháp ngữ; ủng hộ vai trò của cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy các mục tiêu chung về đoàn kết, đối thoại, hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; thúc đẩy tiếng nói và lợi ích của các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước châu Á, châu Phi; làm sâu sắc quan hệ với các nước Pháp ngữ, trong đó có các thành viên chủ chốt như Pháp, Canada; tranh thủ mở rộng quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại với các nước Pháp ngữ khác

Đây cũng là dịp quan trọng để người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta truyền tải tới người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các nước thành viên Pháp ngữ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế thông điệp về những định hướng lớn trong chính sách đối ngoại, hội nhập và phát triển của Việt Nam sau Đại hội XIV của Đảng, những thành tựu, khát vọng và tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, Việt Nam sẽ chú trọng hai định hướng hợp tác. Thứ nhất là cùng các thành viên đề cao hòa bình, ổn định, đối thoại, xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các bất đồng, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế. Thứ hai là gắn hợp tác Pháp ngữ chặt chẽ hơn với nhu cầu phát triển của các thành viên: bên cạnh những thế mạnh truyền thống về ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục, cần mở rộng hợp tác trong kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Điều quan trọng là chuyển các ưu tiên này thành chương trình và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trên bình diện song phương, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với lãnh đạo Campuchia sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Việt Nam gặp gỡ lãnh đạo các nước thành viên Pháp ngữ, đặc biệt là các nước châu Phi, trao đổi định hướng và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Kể từ khi trở thành thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và chủ động đóng góp cho Cộng đồng. Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm quốc tế, chủ động đóng góp, đưa hợp tác Pháp ngữ đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ hơn với những yêu cầu phát triển của các thành viên, góp phần xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, năng động, hướng tới người dân, trong đó sự đa dạng trở thành thế mạnh cho hòa bình và phát triển.