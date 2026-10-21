Việt Nam chủ động chuẩn bị cho Năm APEC 2027
Chiều 20/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã khai mạc tại Hong Kong (Trung Quốc).
Chiều 20/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã khai mạc tại Hong Kong (Trung Quốc).
Hội nghị là dịp để các nền kinh tế thành viên trao đổi về hợp tác tài chính khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy công tác chuẩn bị của Việt Nam trên cương vị chủ nhà Năm APEC 2027./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-chu-dong-chuan-bi-cho-nam-apec-2027-post1143305.vnp