Việt Nam chủ động chuẩn bị cho Năm APEC 2027

Cho rằng, cần chặt chẽ, thận trọng khi mở rộng quy định cho phép lấy tạng sau khi chết tuần hoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, đề nghị cơ quan soạn thảo cần lý giải rõ hơn về nội dung này. Đồng thời, có thể giao Chính phủ hoặc Bộ Y tế quy định quy trình chuyên môn về lấy mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết não và sau khi chết tuần hoàn để hướng dẫn các bác sĩ, các bệnh viện yên tâm thực hiện, tránh tiêu cực.