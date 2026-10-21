Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, việc đảm nhiệm vai trò chủ trì FMP 2027 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và chủ động của Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký APEC, các nền kinh tế thành viên và các tổ chức tài chính quốc tế để tiếp tục duy trì đà hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực bền vững và bao trùm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Với vai trò là nền kinh tế chủ nhà Năm APEC 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã công bố đề xuất 04 chủ đề ưu tiên của Việt Nam trong Tiến trình FMP 2027, bao gồm:

- Củng cố thị trường vốn để khơi thông nguồn vốn tư nhân cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Thúc đẩy tài chính dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs);

- Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển tại các nền kinh tế APEC;

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực tài chính.

Toàn cảnh Hội nghị

Nghi thức chuyển giao nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và đánh giá cao từ các Bộ trưởng và Trưởng đoàn đại biểu các nền kinh tế thành viên APEC.

Nhân dịp này, thay mặt nền kinh tế chủ nhà Năm APEC 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng gửi lời chào đón các Bộ trưởng, Trưởng đoàn và toàn thể đại biểu APEC đến Việt Nam tham dự chuỗi sự kiện của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC trong năm 2027.

Ngay sau Hội nghị, trả lời phỏng vấn về kết quả Đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ: Hội nghị Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 đã được nước chủ nhà tổ chức chu đáo và thông qua Thông báo chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026. Thông báo chung thể hiện sự đồng thuận và cam kết mạnh mẽ của các nền kinh tế APEC nhằm hướng tới một khu vực cởi mở, năng động, tự chủ và hòa bình.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các nền kinh tế APEC đã thống nhất áp dụng các chính sách tiền tệ, chính sách tài chính linh hoạt, bền vững, giữ nền tài chính khu vực ổn định trước các cú sốc, trước những tác động bất lợi của kinh tế thế giới.

Cũng Tại diễn đàn này, Việt Nam đã trao đổi với các thành viên APEC về thành tựu điều hành kinh tế - xã hội, nhất là 9 tháng đầu năm 2026 trước tác động mạnh mẽ của đứt gãy nguồn cung về dầu mỏ và giá cả gia tăng. Các thành viên chúc mừng Việt Nam về kết quả tăng trưởng kinh tế 9,01%, kiểm soát lạm phát ở mức 4,52% và đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Việt Nam cũng đề xuất bốn chủ đề ưu tiên và nhận sự đồng thuận cao. Các thành viên kỳ vọng sớm đưa những chủ đề này vào thảo luận và đưa ra các giải pháp cụ thể.

Quan trọng nhất là đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để phục vụ điều hành kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội của từng nền kinh tế. Việt Nam đã tham vấn các thành viên về những chủ đề dự kiến đưa ra trong tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027.