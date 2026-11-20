Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghị cấp cao APEC 2026 Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 từ Trung Quốc tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 đã chính thức mở đầu cho quá trình Việt Nam đảm nhiệm trọng trách tổ chức và điều phối các hoạt động của Diễn đàn trong năm 2027, với đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao dự kiến tại Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC, sau hai lần tổ chức vào năm 2006 và 2017. Theo các chuyên gia quốc tế, ý nghĩa của sự kiện không chỉ nằm ở việc tiếp nối vai trò chủ nhà, mà còn phản ánh chặng đường phát triển trong tư duy và thực tiễn hội nhập quốc tế của Việt Nam gần ba thập niên qua.

Từ thành viên mới đến ba lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà

Ngày 14/11/1998, Việt Nam chính thức trở thành thành viên APEC tại Kuala Lumpur, Malaysia. Thời điểm đó, việc gia nhập diễn đàn là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước, tiếp nối quá trình tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995 và Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) năm 1996.

Logo APEC 2027 Việt Nam chính thức được công bố

Năm 2006, Việt Nam lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC. Với chủ đề “Hướng tới một cộng đồng năng động vì phát triển bền vững và thịnh vượng”, Hội nghị Cấp cao APEC tại Hà Nội đã tạo cơ hội để Việt Nam thể hiện năng lực tổ chức, điều phối và thúc đẩy đồng thuận giữa các nền kinh tế thành viên. Mười một năm sau, năm 2017, Việt Nam lần thứ hai đăng cai APEC với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thay đổi, Việt Nam tập trung thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường liên kết kinh tế khu vực.

Qua hai lần đăng cai, Việt Nam từng bước tích luỹ kinh nghiệm trong điều phối chương trình nghị sự, tổ chức các hoạt động đa phương quy mô lớn, kết nối các đối tác và thúc đẩy những sáng kiến có lợi ích chung. Quan trọng hơn, vai trò chủ nhà giúp Việt Nam có điều kiện trực tiếp tham gia định hình các ưu tiên hợp tác, thể hiện trách nhiệm đối với những vấn đề kinh tế khu vực và tăng cường vị thế trong các cơ chế đa phương.

Hội nhập sâu rộng, chủ động định hình tương lai khu vực

Việc Việt Nam lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC diễn ra trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều thay đổi, đặt ra những yêu cầu mới đối với hợp tác đa phương. APEC không chỉ là diễn đàn thúc đẩy thương mại và đầu tư mà còn là không gian để các thành viên đối thoại, tìm kiếm tiếng nói chung và phối hợp ứng phó với những vấn đề có ảnh hưởng đến tương lai khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 ngày 19/11. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 ngày 19/11. Ảnh: TTXVN

Tại lễ chuyển giao vai trò chủ nhà ngày 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc Việt Nam lần thứ ba đảm nhận trọng trách này đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình hội nhập và phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chính thức đề xuất chủ đề Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, với ba ưu tiên lớn: nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân. Đây là những định hướng phản ánh sự kết hợp giữa yêu cầu phát triển của mỗi nền kinh tế với lợi ích chung của khu vực.

Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên để Năm APEC 2027 vừa kế thừa, phát huy những giá trị và thành quả của Diễn đàn, vừa mở ra những hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, cũng như khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, APEC 2027 vừa là cơ hội để Việt Nam đóng góp vào chương trình nghị sự chung, vừa là động lực thúc đẩy cải cách trong nước. Những vấn đề được thảo luận tại diễn đàn như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, phát triển nguồn nhân lực và kết nối chuỗi cung ứng đều gắn trực tiếp với những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển.

Khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm trong các cơ chế đa phương

Một trong những yêu cầu quan trọng đối với nước chủ nhà APEC là khả năng dung hòa những khác biệt về lợi ích, trình độ phát triển và ưu tiên chính sách giữa các nền kinh tế thành viên. Với 21 nền kinh tế có quy mô, thể chế và mức độ phát triển đa dạng, APEC cần sự đồng thuận, tinh thần đối thoại và những sáng kiến đủ sức kết nối lợi ích chung.

Theo các nhà phân tích, Việt Nam có cơ sở thực tiễn để phát huy vai trò này. Trong gần ba thập niên tham gia APEC, Việt Nam đã tích luỹ kinh nghiệm hợp tác ở nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực đến an ninh lương thực, ứng phó thiên tai và kết nối kinh tế. Hai lần đăng cai trước đây cũng giúp Việt Nam hiểu rõ hơn yêu cầu điều phối một diễn đàn đa phương có quy mô lớn, nơi thành công không chỉ phụ thuộc vào năng lực tổ chức mà còn ở khả năng thúc đẩy đồng thuận và tạo ra kết quả được các thành viên cùng chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 ngày 19/11. Ảnh: TTXVN

Vai trò chủ động của Việt Nam còn được thể hiện qua hoạt động kết nối với các đối tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay tại Thâm Quyến, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2026. Các cuộc gặp cấp cao đến đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp là dịp để Việt Nam tăng cường tham vấn, tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác, tạo tiền đề cho việc đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027, đóng góp tích cực vào xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương kết nối, bao trùm và tự cường.

Chúng tôi cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ở tầm rộng hơn, việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC cũng có ý nghĩa trong việc củng cố quan hệ với các đối tác lớn, mở rộng mạng lưới hợp tác và nâng cao tiếng nói trong các vấn đề khu vực. Trong một môi trường quốc tế có nhiều khác biệt về lợi ích và quan điểm, khả năng duy trì đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các bên là một đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với diễn đàn.

Từ trọng trách chủ nhà đến cơ hội phát triển mới

Theo các chuyên gia, APEC 2027 cũng mở ra cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút đầu tư và thúc đẩy hợp tác kinh tế trên quy mô rộng hơn. Theo kế hoạch, các hoạt động của Năm APEC sẽ diễn ra tại nhiều địa phương, trước khi hội tụ tại Phú Quốc trong Tuần lễ Cấp cao vào tháng 11/2027. Đây sẽ là dịp để cộng đồng quốc tế tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển, văn hóa và con người Việt Nam.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, thành công của Năm APEC 2027 sẽ không chỉ được nhìn nhận qua quy mô hội nghị hay công tác lễ tân, tổ chức, mà còn qua những chuyển biến thực chất đối với nền kinh tế và năng lực hội nhập của Việt Nam. Sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và người dân cũng cần được đặt trong tổng thể đó, để những cơ hội từ APEC được chuyển hóa thành các chương trình hợp tác, dự án đầu tư và động lực phát triển cụ thể.

Các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC chụp ảnh chung trước Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 sáng 19/11. Ảnh: Yao Dawei/Tân Hoa xã

Từ năm 1998 đến nay, hành trình của Việt Nam tại APEC phản ánh một chặng đường dài mở cửa, hội nhập và từng bước nâng cao vai trò trong các cơ chế đa phương. Nếu việc gia nhập diễn đàn gần ba thập niên trước mở thêm cánh cửa để Việt Nam kết nối với kinh tế khu vực và thế giới, thì ba lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà cho thấy sự trưởng thành trong năng lực tham gia, đóng góp và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 tại Thâm Quyến, Việt Nam không chỉ tiếp nối trách nhiệm tổ chức một diễn đàn kinh tế lớn, mà còn có cơ hội thể hiện tầm nhìn phát triển, tư duy hội nhập và khát vọng đóng góp vào tương lai chung của khu vực. Với sự định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, APEC 2027 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả của Việt Nam, đồng thời củng cố hình ảnh một thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.