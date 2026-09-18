Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS

Hội nghị do lãnh đạo Bộ Tài chính chủ trì, với sự tham dự của Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Grant Frew; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương; Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào Mariam J. Sherman; Giám đốc điều hành FTSE Russell Fiona Bassett; đại diện các bộ, ngành, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp niêm yết, ngân hàng lưu ký toàn cầu và các thành viên thị trường trong nước, quốc tế.

Dấu mốc lịch sử của thị trường tài chính Việt Nam

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra vào một dấu mốc lịch sử vô cùng quan trọng đối với thị trường tài chính Việt Nam. Ngày 21/9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái “thị trường mới nổi thứ cấp” theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo Bộ trưởng, sự hiện diện của các đại biểu, tổ chức đầu tư, môi giới và ngân hàng lưu ký toàn cầu là minh chứng rõ nét về sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng nhà đầu tư đối với thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Việt Nam đang nỗ lực khẳng định là một điểm đến đầu tư năng động, hấp dẫn và nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, thời gian qua, thị trường vốn Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng rõ nét với nhiều cải cách về thể chế, vận hành và cởi mở đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Những chuyển động này đóng góp vào sự ổn định, phát triển của toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia và trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Khuôn khổ pháp lý, chính sách trong lĩnh vực thị trường vốn đã có nhiều bước cải tiến, tập trung vào ba trụ cột lớn: nâng cao chất lượng quản trị và kỷ luật thị trường, tăng cường hiệu lực xử lý vi phạm; tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường theo chuẩn mực quốc tế; đặt nền móng pháp lý cho các mô hình thị trường và sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường vốn hiện đại.

Đây là những bước tiến quan trọng để thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, phát triển thị trường theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, Bộ trưởng khẳng định.

Nâng hạng không phải đích đến cuối cùng

Với quyết tâm cao từ Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FTSE Russell đã công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp” trong kỳ đánh giá tháng 9/2025 và tiếp tục khẳng định kết quả này trong kỳ đánh giá tháng 3/2026.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Khẳng định ý nghĩa của thành quả đạt được, Bộ trưởng đồng thời lưu ý: “Nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là một bước tiến mới”, đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với thị trường và cơ quan quản lý. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và khu vực liên tục chuyển biến, Việt Nam cần tiếp tục chủ động, linh hoạt, sẵn sàng hoàn thiện các cơ chế, chính sách và thiết chế quản lý, giám sát thị trường.

Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành, triển khai đồng bộ các định hướng, chiến lược phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao thanh khoản và chất lượng thị trường; hiện đại hóa hạ tầng; tăng cường các công cụ quản trị rủi ro; đa dạng hóa sản phẩm; thu hút các dòng vốn theo hướng bền vững; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, giám sát và mở cửa thị trường.

Đây là những nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế và phát huy hiệu quả hơn nguồn vốn quốc tế phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng lắng nghe, chủ động tiếp thu các thông lệ quốc tế và tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới xây dựng một thị trường vốn minh bạch, an toàn, hiệu quả và có sức hấp dẫn bền vững.

Mở ra cơ hội mới thu hút dòng vốn ngoại

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FTSE Russell, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế đã trao đổi về quá trình cải cách, hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cấp hạ tầng thị trường, cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư; đồng thời chia sẻ về ý nghĩa của việc nâng hạng, những cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển thị trường trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS. Ảnh: Mạnh Tuấn

Một hoạt động trọng tâm tại Hội nghị là nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS. Sự kiện ghi nhận tiến trình 30 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, từ từng bước hoàn thiện các cấu phần thị trường, khung khổ pháp lý và hạ tầng công nghệ đến không ngừng cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Việc nâng hạng được kỳ vọng mở ra cơ hội tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, đặc biệt từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động theo dõi các chỉ số thị trường mới nổi. Đồng thời, đây cũng là động lực để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển thị trường vốn an toàn, lành mạnh, bền vững.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ kỳ vọng Hội nghị mở ra một diễn đàn đối thoại cởi mở và thực chất, nơi các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và cộng đồng nhà đầu tư cùng chia sẻ góc nhìn, tăng cường kết nối và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới. Với nền tảng cải cách đã được xây dựng và những bước tiến mới của thị trường, quan hệ hợp tác với cộng đồng tài chính quốc tế sẽ ngày càng được củng cố, mở rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.