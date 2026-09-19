Việt Nam chính thức gia nhập nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh cồng đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series. (Ảnh: Vietnam+)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) vừa phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS).

Hội nghị diễn ra trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực, từ ngày 21/9/2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, đây là dấu mốc quan trọng đối với thị trường tài chính Việt Nam. Theo ông, việc mang trạng thái “thị trường mới nổi thứ cấp” theo tiêu chuẩn của FTSE Russell thể hiện những bước tiến của thị trường trong quá trình cải cách và hội nhập quốc tế.

Trước đó, FTSE Russell đã công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp” trong kỳ đánh giá tháng 9/2025 và tiếp tục khẳng định kết quả này tại kỳ đánh giá tháng 4/2026.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, quá trình cải cách thời gian qua tập trung vào ba trụ cột gồm nâng cao chất lượng quản trị và kỷ luật thị trường, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời xây dựng nền tảng pháp lý cho các mô hình và sản phẩm thị trường mới.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh việc nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với thị trường và cơ quan quản lý. Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao thanh khoản và chất lượng thị trường, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường công cụ quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút dòng vốn theo hướng bền vững và nâng cao năng lực quản lý, giám sát.

Việc chính thức gia nhập FTSE GEIS được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để thị trường vốn Việt Nam hội nhập sâu hơn với thị trường tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường Việt Nam.