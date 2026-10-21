Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định việc chủ trì FMP 2027 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và chủ động của Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị.

Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký APEC, các nền kinh tế thành viên cùng các tổ chức tài chính quốc tế nhằm duy trì đà hợp tác, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển bền vững và bao trùm.

Trên cương vị chủ nhà APEC 2027, Bộ trưởng đã công bố 04 chủ đề ưu tiên của Việt Nam trong Tiến trình FMP 2027, bao gồm:

Củng cố thị trường vốn để khơi thông nguồn vốn tư nhân cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo;

Thúc đẩy tài chính dựa trên dữ liệu nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs);

Đa dạng hóa nguồn lực tài chính phục vụ phát triển tại các nền kinh tế APEC;

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực tài chính.

Lễ chuyển giao đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ các Trưởng đoàn đại biểu APEC. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trân trọng gửi lời mời đại diện các nền kinh tế thành viên tới Việt Nam tham dự chuỗi sự kiện FMP trong năm 2027./.