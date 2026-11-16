Việt Nam - Chile thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng không gian hợp tác

Sáng 16/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chile tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Chile.

Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Xúc tiến xuất khẩu Chile (ProChile) tổ chức, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Chile. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Khai thác dư địa hợp tác từ các hiệp định thương mại

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống José Antonio Kast nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Chile được xây dựng trên nền tảng hữu nghị, hợp tác và nhận thức chung về vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế. Cả hai quốc gia đều coi thương mại quốc tế và mở rộng thị trường là những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện đời sống người dân.

Theo Tổng thống, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA) có hiệu lực từ năm 2014, cùng với việc hai nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đã tạo dựng khuôn khổ thuận lợi cho trao đổi thương mại, củng cố lòng tin và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới.

Tổng thống cho rằng giá trị của các hiệp định thương mại cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể. Nếu các hiệp định giữa chính phủ tạo tiền đề và cơ hội, thì doanh nghiệp chính là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa cơ hội đó thông qua việc tìm kiếm đối tác, tiếp cận thị trường mới, mở rộng sản xuất và triển khai các dự án đầu tư.

Tổng thống Chile José Antonio Kast phát biểu. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Đề cập những lĩnh vực hợp tác tiềm năng, Tổng thống José Antonio Kast cho biết Chile có thế mạnh về khai khoáng, lâm nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, đồng thời sở hữu nguồn tài nguyên đồng và lithium phục vụ các ngành công nghiệp tương lai. Chile cũng mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ chuyên ngành.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, hai nước còn nhiều dư địa phát triển, nhất là trong việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông sản, thực phẩm. Việc tiếp tục tháo gỡ rào cản thương mại sẽ góp phần đa dạng hóa hoạt động trao đổi hàng hóa, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động hai bên.

Tổng thống José Antonio Kast khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Chile để tận dụng mạng lưới các hiệp định thương mại quốc tế, qua đó tiếp cận thị trường Mỹ Latinh. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Về đầu tư, Tổng thống José Antonio Kast khẳng định Chile mong muốn trở thành điểm đến ổn định, đáng tin cậy với môi trường thuận lợi cho các dự án dài hạn. Tổng thống khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Chile để tận dụng mạng lưới các hiệp định thương mại quốc tế, qua đó tiếp cận thị trường Mỹ Latinh. Ở chiều ngược lại, Chile cũng mong muốn doanh nghiệp trong nước tăng cường hiện diện tại Việt Nam, mở rộng hoạt động tại khu vực Đông Nam Á.

Nhấn mạnh vai trò của khu vực tư nhân trong thúc đẩy hợp tác song phương, Tổng thống Chile đánh giá cao sự tham gia của các tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong hoạt động kết nối thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Cũng trong phát biểu, Tổng thống José Antonio Kast đánh giá cao vai trò của Việt Nam khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên CPTPP năm 2026, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ khi Việt Nam đăng cai APEC năm 2027.

Trên nền tảng 55 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác, Tổng thống tin tưởng hai nước có nhiều điều kiện để mở rộng thương mại, đầu tư và liên kết doanh nghiệp, tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới trong quan hệ kinh tế song phương.

3 ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam - Chile

Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng nhận định, dù cách xa về địa lý, Việt Nam và Chile có nhiều lợi ích tương đồng khi cùng coi trọng hội nhập, thương mại mở và đa dạng hóa thị trường. Chile hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN.

Theo Bộ trưởng, năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 1,77 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm trước. Đây là kết quả đáng khích lệ, song vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và mức độ bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Trong đó, Chile có lợi thế về khoáng sản, nguyên liệu công nghiệp, nông sản và công nghệ khai khoáng; còn Việt Nam sở hữu năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu ngày càng phát triển trong các ngành điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản và thủy sản. Sự bổ trợ này tạo cơ sở để hai bên không chỉ dừng lại ở trao đổi hàng hóa mà còn mở rộng liên kết sản xuất, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Bộ Công Thương Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các cơ quan Chile để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Để chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác cụ thể, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề xuất 3 hướng ưu tiên.

Thứ nhất, doanh nghiệp hai nước cần khai thác hiệu quả các ưu đãi từ VCFTA và CPTPP; chủ động tìm kiếm đối tác, đa dạng hóa mặt hàng và thị trường. Đồng thời, cần tăng cường kết nối giữa các hiệp hội ngành hàng, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối. Theo Bộ trưởng, các cuộc gặp gỡ tại Diễn đàn cần hướng tới những đơn hàng, hợp đồng và dự án có tính khả thi.

Thứ hai, mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ, gồm khai khoáng và chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh. Bộ trưởng cũng khuyến khích các dự án có nội dung chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Thứ ba, hai bên cần phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn trong giao thương, nhất là chi phí logistics, khoảng cách vận chuyển, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm dịch. Các cơ quan chức năng cần tăng cường trao đổi, tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời phát huy vai trò của Chile như cầu nối với Nam Mỹ và Việt Nam như cửa ngõ vào ASEAN.

Khẳng định Bộ Công Thương Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các cơ quan Chile để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ kỳ vọng Diễn đàn sẽ tạo thêm nhiều kết nối bền vững, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile.

Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna phát biểu. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Cũng tại Diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án dài hạn, qua đó thu hút doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, mở rộng hoạt động tại Chile.

Bộ trưởng Francisco Pérez Mackenna cho biết hợp tác kinh tế Việt Nam - Chile cần được phát triển theo hướng thực chất hơn, không chỉ tập trung gia tăng kim ngạch thương mại mà còn mở rộng đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và liên kết sản xuất, qua đó mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai nước.

Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân cùng các đại biểu chụp ảnh tại Diễn đàn. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong

Tổng thống Chile José Antonio Kast và Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng tại Diễn đàn. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Trong khuôn khổ Diễn đàn, phiên đối thoại doanh nghiệp giữa hai nước tập trung trao đổi về cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Các đại biểu đề cập triển vọng xuất khẩu thịt và trái cây Chile sang Việt Nam, đồng thời chia sẻ góc nhìn từ phía doanh nghiệp Việt Nam về khả năng mở rộng hợp tác với các đối tác Chile.