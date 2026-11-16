Việt Nam - Chile thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Chile được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Xúc tiến xuất khẩu Chile (ProChile) tổ chức, với sự tham dự của Tổng thống José Antonio Kast và Phu nhân María Pía Adriazola; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, cùng đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Diễn ra đúng dịp Việt Nam và Chile kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), diễn đàn là hoạt động xúc tiến quan trọng nhằm tăng cường đối thoại, kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác và cụ thể hóa những tiềm năng thương mại, đầu tư giữa hai nền kinh tế.

Tổng thống José Antonio Kast, Phu nhân María Pía Adriazola và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Từ khuôn khổ hợp tác đến cơ hội thực chất

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng thư ký VCCI, nhấn mạnh sự hiện diện của Tổng thống Chile cùng đoàn đại biểu cấp cao thể hiện sự quan tâm và cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Theo ông Trần Ngọc Liêm, dù cách xa nhau về địa lý, Việt Nam và Chile có nhiều điểm tương đồng trong định hướng hợp tác, cùng chia sẻ các giá trị về hòa bình, hợp tác và phát triển. Trong lĩnh vực kinh tế, Chile là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam tiếp tục giữ vai trò đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN.

Nền tảng hợp tác được củng cố thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA), ký kết năm 2011, có hiệu lực từ năm 2014, cùng với việc hai nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Các hiệp định này tạo khuôn khổ thuận lợi để doanh nghiệp hai bên mở rộng trao đổi hàng hóa, tiếp cận thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Toàn cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Chile.

Đề cập kết quả thương mại song phương, ông Trần Ngọc Liêm cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 1,7 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2026, con số này đạt trên 1,6 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ; riêng xuất khẩu của Việt Nam sang Chile đạt trên 354 triệu USD, tăng 23%.

Tuy nhiên, từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, Phó Tổng thư ký VCCI cho rằng dư địa hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn rất lớn và chưa được khai thác tương xứng. Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, xuất khẩu hàng tiêu dùng, điện thoại, linh kiện, dệt may, da giày, nông sản và thực phẩm chế biến. Trong khi đó, Chile sở hữu nguồn tài nguyên phong phú với các sản phẩm chiến lược như đồng, gỗ, bột giấy, bột cá, rượu vang, cùng thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Từ thực tế này, VCCI đề xuất ba định hướng nhằm thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp. Trước hết, cần tận dụng tối đa và hiệu quả các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương; chủ động tháo gỡ rào cản kỹ thuật, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cho các sản phẩm thế mạnh. Doanh nghiệp hai nước cần tăng cường tham gia các hoạt động kết nối giao thương, hội chợ, triển lãm và diễn đàn doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu và đặc điểm thị trường của nhau.

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng thư ký VCCI.

Thứ hai, mở rộng hợp tác đầu tư và liên kết chuỗi giá trị trong những lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo, kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững. Theo ông Trần Ngọc Liêm, doanh nghiệp Chile có thể coi Việt Nam là cửa ngõ chiến lược để tiếp cận sâu hơn thị trường Đông Nam Á với hơn 650 triệu dân. Ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng mạng lưới hiệp định thương mại tự do của Chile để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thứ ba, tăng cường kết nối logistics, hạ tầng hàng hải, đồng thời giải quyết các vấn đề về chi phí vận tải và thời gian giao thương nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp Chile, bà Susana Jiménez - Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất và Thương mại Chile (CPC), nhấn mạnh nhu cầu tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy những dự án cụ thể và duy trì các mối quan hệ hợp tác được thiết lập thông qua chuyến thăm.

Bà Susana Jiménez cho biết, từ năm 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 14%. Theo bà, Việt Nam với hơn 100 triệu dân, nền kinh tế năng động và mức độ tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu là thị trường có sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp Chile.

Chủ tịch CPC dẫn chứng, năm 2025, hơn 90% hàng hóa Chile xuất khẩu sang Việt Nam là các sản phẩm phi khai khoáng. Trong đó, thủy sản đạt gần 150 triệu USD, chiếm khoảng một nửa giá trị xuất khẩu của Chile sang Việt Nam. Xuất khẩu trái cây Chile sang Việt Nam giai đoạn 2022-2025 tăng 36%, riêng mặt hàng cherry tăng hơn gấp đôi.

Bà Susana Jiménez - Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất và Thương mại Chile (CPC).

Ở chiều ngược lại, Việt Nam là nguồn cung hàng hóa quan trọng của Chile tại châu Á. Ngoài điện thoại và máy tính, Chile còn nhập khẩu thiết bị điện và các sản phẩm liên quan đến năng lượng mặt trời từ Việt Nam. Đây là cơ sở để hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực logistics, công nghệ ứng dụng vào sản xuất và các giải pháp phát triển bền vững.

Bà Susana Jiménez cũng đề cập tiềm năng hợp tác đầu tư song phương, cho rằng hai nước cần quan tâm hơn đến việc phát triển các dự án có khả năng tạo dựng sự hiện diện lâu dài của doanh nghiệp tại thị trường mỗi bên. Bên cạnh đó, du lịch cũng là lĩnh vực có thể tăng cường kết nối, tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp dịch vụ, lữ hành và các địa phương.

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu đưa các khuôn khổ hợp tác và lợi thế sẵn có thành những kết quả thiết thực. Theo đó, doanh nghiệp hai nước cần chủ động khai thác ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, tăng cường kết nối giữa hiệp hội ngành hàng, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối; đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và thực hành các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Bộ Công Thương khẳng định sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan của Chile nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu khai mạc diễn đàn.

Tại phiên đối thoại doanh nghiệp, các đại biểu tập trung trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, triển vọng xuất khẩu thịt và trái cây Chile sang Việt Nam, đồng thời chia sẻ góc nhìn của doanh nghiệp Việt Nam về khả năng mở rộng hợp tác với thị trường Chile.

Đáng chú ý, những vấn đề liên quan đến kết nối logistics, chi phí vận tải, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm dịch cũng được đặt ra. Đây đều là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận thị trường, chi phí kinh doanh và sức cạnh tranh của hàng hóa hai nước.

Thông qua các trao đổi tại diễn đàn, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô trao đổi hàng hóa mà còn phải tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tháo gỡ rào cản, hỗ trợ tiếp cận thị trường và tìm kiếm đối tác.

Với mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp và kinh nghiệm hội nhập quốc tế, Chile có tiềm năng trở thành điểm kết nối để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường Nam Mỹ. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thể là điểm đến và cửa ngõ thuận lợi để doanh nghiệp Chile mở rộng hoạt động tại ASEAN và châu Á.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Chile vì vậy không chỉ tạo thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước mà còn góp phần cụ thể hóa các định hướng hợp tác kinh tế trong giai đoạn mới. Việc duy trì đối thoại, tăng cường kết nối và tháo gỡ những vướng mắc thực tế sẽ là cơ sở để chuyển hóa tiềm năng thành các quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư thiết thực và bền vững.

Việt Nam và Chile thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA) được ký kết năm 2011, có hiệu lực từ năm 2014. Hai nước đồng thời là thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Các khuôn khổ này tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên mở rộng tiếp cận thị trường, tận dụng ưu đãi thuế quan và phát triển chuỗi cung ứng. Năm 2026, hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.