Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast, lãnh đạo hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam - Chile lên Đối tác Chiến lược, dựa trên 6 trụ cột: chính trị, ngoại giao; kinh tế, thương mại; nông nghiệp; khoa học - công nghệ; giáo dục và văn hóa; quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast. Ảnh: TTXVN

Theo Tuyên bố chung, trong khuôn khổ quan hệ mới, hợp tác kinh tế – thương mại được xác định là một trụ cột trung tâm, được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ sự cộng hưởng giữa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Lãnh đạo hai nước đánh giá, Việt Nam và Chile vẫn còn dư địa lớn để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ thương mại, thúc đẩy đầu tư hai chiều và quan hệ đối tác chiến lược giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí phát huy tối đa hiệu quả của Hội đồng Thương mại tự do Việt Nam - Chile nhằm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước khai thác các ưu đãi thuế quan của VCFTA và CPTPP.

Hai nước cũng hướng tới làm sâu sắc quan hệ trong các lĩnh vực dịch vụ, tài chính, bảo hộ đầu tư và thương mại điện tử; tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc triển khai thực chất, hiện đại hóa và mở rộng CPTPP.

Theo thông tin từ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Chile diễn ra sáng 16/11 tại Hà Nội, Chile là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại Mỹ Latinh. 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Chile trong đạt trên 354 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Việt Nam có thế mạnh về điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản và thủy sản.

Thế mạnh của Chile là về nông sản, thực phẩm, khoáng sản, lâm nghiệp, rượu vang và hải sản, đặc biệt là đồng và liti. Giai đoạn 2021 - 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chile sang Việt Nam tăng gần 50%. Năm 2025, hơn 90% giá trị hàng hóa Chile xuất khẩu sang Việt Nam là sản phẩm phi khai khoáng. Thủy hải sản đạt gần 150 triệu USD, chiếm khoảng một nửa tổng giá trị xuất khẩu của Chile sang Việt Nam. Xuất khẩu trái cây tăng 36%, riêng anh đào tăng hơn gấp đôi.

Về đầu tư, Việt Nam và Chile hoan nghênh những nỗ lực thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp hai chiều, đồng thời khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mỗi nước đầu tư, kinh doanh ổn định và lâu dài tại thị trường của nhau.

Việt Nam hoan nghênh Hội nghị thượng đỉnh Choose Chile 2027, dự kiến diễn ra từ ngày 15 - 19/3/2027 tại Santiago de Chile. Sự kiện được kỳ vọng trở thành cơ hội để các nhà đầu tư và đối tác chiến lược hai nước tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, qua đó củng cố quan hệ kinh tế và thương mại song phương.

Cùng với thương mại và đầu tư, kết nối vận tải được xác định là điều kiện quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nền kinh tế nằm ở hai bờ Thái Bình Dương.

Lãnh đạo hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng các chuỗi cung ứng và mạng lưới vận tải hàng hải, hàng không liên Thái Bình Dương tự cường, đa dạng và đáng tin cậy. Hai bên nhất trí phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn về hậu cần, tạo thuận lợi cho thương mại và bảo đảm tính liên tục của chuỗi cung ứng giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Việt Nam và Chile sẽ thúc đẩy hợp tác vận tải biển song phương, khuyến khích kết nối giữa các cảng biển nước sâu trọng điểm của Việt Nam như TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cái Mép - Thị Vải với các cảng cửa ngõ của Chile như Valparaíso, San Antonio. Hai bên cũng khuyến khích các hãng vận tải đường biển, đường hàng không nghiên cứu thiết lập những thỏa thuận hợp tác liên doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh thương mại và logistics, hợp tác nông nghiệp, khoa học – công nghệ và chuyển đổi xanh cũng được xác định là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Chile.

Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh vai trò then chốt của hợp tác nông nghiệp và nông nghiệp - thực phẩm trong việc bảo đảm nguồn cung lương thực ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm.

Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được hai bên xác định là nền tảng quan trọng cho an ninh năng lượng, tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp hiện đại và thịnh vượng lâu dài.

Trong đó, Chile là đối tác cung ứng tin cậy hàng đầu thế giới về khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là đồng, lithium. Quốc gia Nam Mỹ này đồng thời là quốc gia đi đầu tại Mỹ Latinh về phát triển năng lượng tái tạo và hydro xanh.

Hai bên hoan nghênh cơ hội thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn về nguồn cung nguyên liệu đồng tinh luyện, lithium, đồng thời tạo thuận lợi cho các sản phẩm công nghiệp chế tạo và thiết bị năng lượng sạch của Việt Nam mở rộng xuất khẩu sang thị trường Chile.

Hai bên cũng cam kết đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm quản trị trong lĩnh vực khai khoáng thông minh, chế biến sâu khoáng sản thân thiện với môi trường, công nghệ sản xuất và lưu trữ hydro xanh, phát triển điện mặt trời và điện gió, vận hành lưới điện thông minh, quản lý carbon và xây dựng thị trường tín chỉ carbon.

Hai bên bày tỏ hài lòng về những kết quả quan trọng của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Antonio Kast, mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Chile vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại hai khu vực cũng như trên thế giới.

Để cụ thể hóa các định hướng hợp tác, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam (Vietrade) và Cục Xúc tiến thương mại của Chile (ProChile).

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy đàm phán: Hiệp định tránh đánh thuế song trùng; Thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan; Thỏa thuận phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; Hiệp định dẫn độ; Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù; Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự; Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; Biên bản ghi nhớ về Hợp tác khoa học và công nghệ; Thỏa thuận tạo điều kiện cấp thị thực cho phép thanh niên hai nước được thực tập, làm việc tại mỗi nước.

Đỗ Kiều (tổng hợp)