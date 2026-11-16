Việt Nam-Chile nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược
Việt Nam và Chile đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, trong đó xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và 6 trụ cột hợp tác chiến lược.
Trên cơ sở những thành tựu to lớn mà hai bên đã đạt được, cùng tầm nhìn chiến lược chung hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương, hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, trong đó xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và 6 trụ cột hợp tác chiến lược gồm: Chính trị, ngoại giao; Kinh tế, thương mại; Nông nghiệp; Khoa học-công nghệ; Giáo dục và văn hóa; Quốc phòng, an ninh./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-chile-nang-cap-quan-he-len-doi-tac-chien-luoc-post1148702.vnp