Việt Nam-Chile nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Đó là nội dung trao đổi của Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng trong buổi tiếp đoàn Ban Liên lạc tướng lĩnh Công an nhân dân quê hương Ninh Bình do Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Uỷ viên Trung Ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng một số tướng lĩnh là những cán bộ cựu CAND quê hương ba tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình (cũ) tổ chức về nguồn tại Cao Bằng từ 13 đến 15/11/2026.