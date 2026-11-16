Việt Nam - Chile nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng Tổng thống Chile José Antonio Kast. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo xung lực mới đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Việt Nam luôn coi Chile là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh - quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast

Tổng thống Chile José Antonio Kast khẳng định Chile coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mong muốn phát triển mối quan hệ cùng có lợi vì sự phát triển bền vững của hai nước.

Chile với hệ thống 35 hiệp định thương mại tự do đã ký kết sẵn sàng làm cửa ngõ để kết nối Việt Nam với các nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh và thế giới.

Hai lãnh đạo đánh giá sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và gần 20 năm triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile đã đạt những thành tựu quan trọng.

Quan hệ Việt Nam - Chile đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang một cấp độ phát triển mới, với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, thực chất hơn...

Trên cơ sở những nguyên tắc chung của quan hệ song phương và sự tương đồng về lợi ích trên bình diện song phương, khu vực và toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Antonio Kast quyết định chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Chile lên Đối tác Chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân; phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương; thống nhất mở rộng hợp tác lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, quốc phòng - an ninh, khoáng sản thiết yếu, tài chính - ngân hàng, kinh tế biển, giao thông - vận tải, văn hóa - du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là nền tảng quan trọng cho an ninh năng lượng, tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp hiện đại và thịnh vượng lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm quản trị trong lĩnh vực khai khoáng thông minh, chế biến sâu khoáng sản thân thiện với môi trường, công nghệ sản xuất và lưu trữ hydro xanh, phát triển điện mặt trời và điện gió.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 55 năm qua, dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống gắn bó nhân dân hai nước đã luôn được vun đắp bền chặt

Tổng thống Chile José Antonio Kast mong muốn hai bên phát huy tối đa hiệu quả của Ủy ban Thương mại tự do Việt Nam - Chile nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước khai thác các ưu đãi thuế quan của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile, của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cũng như làm sâu sắc quan hệ trong các lĩnh vực đầu tư, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, tài chính, ngân hàng và du lịch.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn chung về tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Tổng thống Chile José Antonio Kast: Dù cách biệt về địa lý, hai nước gắn kết bởi một tầm nhìn, một mong ước chung là phát triển vì hạnh phúc của nhân dân

Tổng thống José Antonio Kast trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sớm thăm Chile. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mời Tổng thống Chile trở lại Việt Nam dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Quốc hội Chile là cơ quan lập pháp Nam Mỹ đầu tiên ký hợp tác với Quốc hội Việt Nam

Cũng trong chiều nay, Tổng thống Chile đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử khi hai nước nhân dịp này quyết định nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast

Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước Mỹ Latinh, trong đó Chile là một trong những bạn bè lâu năm và đối tác quan trọng nhất.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc thiết lập và triển khai Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Quốc hội Chile là cơ quan lập pháp Nam Mỹ đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác với Quốc hội Việt Nam (3/2012), tạo tiền đề quan trọng trong việc thiết lập các khuôn khổ hợp tác tương tự với nghị viện các nước trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội kiến

Quốc hội Việt Nam khóa 16 đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Chile; hoan nghênh Hạ viện Chile cũng đã tái thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Chile - Việt Nam.

Tổng thống Chile José Antonio Kast thông báo với Chủ tịch Quốc hội kết quả hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các văn kiện được ký kết.

Tổng thống mong Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược, đem lại kết quả cụ thể vì sự phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống Chile José Antonio Kast

Ông khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ việc triển khai chương trình nghị sự song phương cũng như tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương.

Tổng thống ủng hộ tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội, cũng như chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp giữa hai cơ quan lập pháp.

Hai lãnh đạo nhất trí phát huy các cơ chế hợp tác song phương, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi và ổn định cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, giao thông - vận tải, khoa học - công nghệ...

Trần Thường