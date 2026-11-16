Việt Nam-Chile nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast gặp gỡ báo chí.

Chiều 16/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast đã gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm, trong đó nổi bật là quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng chào đón Tổng thống José Antonio Kast cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chile đến thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Chile tới Việt Nam sau 9 năm, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971–2026).

Nhìn lại chặng đường 55 năm quan hệ song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định rằng, bất chấp khoảng cách địa lý, tình đoàn kết và hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Chile luôn được gìn giữ, vun đắp và phát triển. Là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Chile luôn được Việt Nam coi là người bạn truyền thống và là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh.

Thông tin về kết quả hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy, tập trung đánh giá quan hệ song phương, đồng thời thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế mà cả hai bên quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Trên cơ sở những thành tựu hợp tác đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua, cùng tầm nhìn chiến lược hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Chile lên Đối tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương.

Theo đó, khuôn khổ quan hệ mới xác định những định hướng, mục tiêu và nguyên tắc hợp tác, tập trung vào 6 trụ cột chiến lược gồm: chính trị, ngoại giao; kinh tế, thương mại; nông nghiệp; khoa học - công nghệ; giáo dục và văn hóa; quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng trong không khí hữu nghị tại hội đàm.

Hai bên cũng thống nhất phát huy lợi thế địa kinh tế của mỗi nước, đẩy mạnh kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á và Mỹ Latinh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và tiếp cận thị trường, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Chile phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.

Về hợp tác song phương, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng điểm, bao gồm thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoáng sản chiến lược, khoa học - công nghệ, vận tải, logistics, chuỗi cung ứng, tài chính - ngân hàng, du lịch, quốc phòng và an ninh, đồng thời mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mà mỗi nước có thế mạnh.

Hai nước cũng thống nhất tiếp tục đàm phán, hoàn thiện các văn kiện hợp tác về thuế, hải quan, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực khác, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác song phương.

Đối với các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Việt Nam và Chile khẳng định coi trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; ủng hộ bảo đảm tự do, an toàn hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Hai bên đồng thời cam kết tăng cường phối hợp, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sẽ tạo động lực mới, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn, giúp hai nước phát huy hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam - Chile phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sẽ giúp quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chile để triển khai hiệu quả những kết quả đạt được trong chuyến thăm, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở cả hai khu vực cũng như trên thế giới.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng thống Chile José Antonio Kast bày tỏ lòng cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của phía Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển mà Việt Nam đạt được trong những thập kỷ qua, bất chấp nhiều khó khăn và thách thức.

Tổng thống José Antonio Kast nhấn mạnh rằng, dù cách xa về địa lý, Việt Nam và Chile đều có chung khát vọng phát triển.

Theo Tổng thống Chile, việc hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược thể hiện tầm nhìn chung của lãnh đạo hai nước, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác song phương, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Tổng thống José Antonio Kast nhấn mạnh rằng, dù cách xa về địa lý, Việt Nam và Chile vẫn chia sẻ khát vọng chung về phát triển đất nước, nâng cao đời sống và mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Tổng thống cảm ơn lời mời tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2027 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời bày tỏ kỳ vọng quan hệ song phương sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, với thế hệ trẻ hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy tình hữu nghị truyền thống.

Đề cập đến các ưu tiên hợp tác kinh tế, Tổng thống Chile cho biết quốc gia mong muốn thu hút thêm đầu tư, tạo việc làm thông qua phát triển nông nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu. Chile cũng kỳ vọng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng, thúc đẩy đầu tư và kết nối hệ thống cảng biển giữa hai nước.

Tổng thống José Antonio Kast đồng thời đề xuất doanh nghiệp Việt Nam và Chile chủ động tìm kiếm, mở rộng các hình thức hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ, khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hiện thực hóa những kỳ vọng trong giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí.