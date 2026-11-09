Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp tại vùng cà phê lớn nhất Timor-Leste

Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm (ngoài cùng bên trái) trao đổi với Thị trưởng Ermera José Martinho dos Santos Soares về kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội và khả năng tăng cường hợp tác giữa địa phương với Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, Sở Nông nghiệp, đại diện các doanh nghiệp trong ngành cà phê và thăm một số vườn trồng của người dân.

Tại buổi làm việc với Thị trưởng Ermera José Martinho dos Santos Soares, đoàn được giới thiệu về những ưu tiên phát triển của tỉnh.

Hai bên trao đổi khả năng tăng cường giao lưu giữa Ermera và các địa phương Việt Nam.

Đại sứ Phạm Bình Đàm và Thị trưởng Ermera José Martinho dos Santos Soares tại buổi làm việc. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Bình Đàm chia sẻ kinh nghiệm khai thác cảnh quan thiên nhiên, phát huy bản sắc văn hóa để thúc đẩy du lịch và tạo thêm sinh kế cho người dân tại một số địa phương của Việt Nam.

Ermera có khoảng 27.000 hộ gia đình trồng cà phê, đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong tổng sản lượng của Timor-Leste.

Đây là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình, đồng thời được xem là biểu tượng của tỉnh.

Khí hậu cao nguyên mát mẻ cùng tập quán canh tác hữu cơ dưới tán cây che bóng tạo lợi thế để Ermera phát triển dòng cà phê đặc sản.

Việt Nam và Timor-Leste có nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Trong chuyến khảo sát tại các vườn cà phê, đoàn tìm hiểu phương thức chăm sóc và thu hái của người dân, hiện phần lớn vẫn được thực hiện thủ công.

Nhiều vườn có cây đã 40-50 năm tuổi, cần được cải tạo để duy trì năng suất.

Tại buổi trao đổi, Giám đốc Sở Nông nghiệp Ermera và đại diện các doanh nghiệp cho biết, sản lượng cà phê của tỉnh có xu hướng giảm, trong khi điều kiện sơ chế còn hạn chế.

Bên cạnh đó, sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua các đầu mối thu mua.

Trước thực trạng này, phía Ermera mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam trong chăm sóc vườn cây, tổ chức hợp tác xã và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đại diện tỉnh cũng đề cập mối liên hệ giữa ngành cà phê hai nước. Theo đó, Catimor, nhóm giống cà phê chè được trồng phổ biến tại Việt Nam, có một phần nguồn gốc từ giống Híbrido de Timor, giống lai tự nhiên được phát hiện trên đảo Timor.

Chia sẻ về quá trình phát triển nông nghiệp của Việt Nam, Đại sứ Phạm Bình Đàm cho biết, từ một quốc gia thiếu lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu lương thực, cà phê và thủy sản hàng đầu thế giới.

Thành tựu này có được nhờ đầu tư hạ tầng nông thôn theo hướng điện, đường, trường, trạm; đổi mới cơ chế quản lý, giao khoán cho hộ gia đình và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, điển hình trong sản xuất lúa gạo và cải tạo vườn cà phê tại Tây Nguyên.

Theo Đại sứ, đây có thể là những kinh nghiệm tham khảo hữu ích để Ermera lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện canh tác và đặc trưng của vùng trồng.

Đề cập giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm, Đại sứ nhấn mạnh vai trò của chế biến, xây dựng thương hiệu và liên kết sản xuất thông qua hợp tác xã, qua đó giúp người trồng được hưởng lợi nhiều hơn từ thành quả lao động.

Đại sứ Phạm Bình Đàm cũng gợi mở hướng kết hợp sản xuất cà phê với du lịch, tạo điều kiện để du khách tham quan vườn, tìm hiểu quy trình canh tác và thưởng thức sản phẩm ngay tại vùng trồng.

Kết thúc chuyến công tác, Đại sứ bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của Ermera, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Timor-Leste.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)