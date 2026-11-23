Đại sứ Phạm Bình Đàm (ngoài cùng bên phải) tham dự Chương trình Diễn thuyết Tổng thống Timor-Leste lần thứ VII. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Chương trình có sự tham dự của đại diện ngoại giao đoàn, các học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên các trường đại học tại Timor-Leste.

Diễn giả chính của chương trình, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Delia Domingo Albert, trình bày bài diễn thuyết với chủ đề “Từ thế hệ sáng lập ASEAN đến ASEAN 2045: Chuẩn bị thế hệ lãnh đạo kế cận của Đông Nam Á”.

Tại phiên thảo luận “Lòng tin, vai trò trung tâm và bản sắc trong một cộng đồng khu vực đang mở rộng”, Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm cùng nguyên Bộ trưởng Delia Domingo Albert và Đại sứ Singapore tại Timor-Leste trao đổi về kinh nghiệm xây dựng lòng tin, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và sự tham gia của thế hệ trẻ trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Chia sẻ kinh nghiệm hội nhập ASEAN của Việt Nam, Đại sứ Phạm Bình Đàm nhấn mạnh, lòng tin là yếu tố có tính chất nền tảng để xử lý mọi vấn đề phát sinh, mở rộng hợp tác và cần liên tục được tăng cường, củng cố. Từ kinh nghiệm của Việt Nam, xây dựng lòng tin là quá trình lâu dài; bồi đắp lòng tin phải đi cùng với chống và tránh những hành động, phát ngôn có thể gây xói mòn sự tin cậy giữa các bên.

Theo Đại sứ Phạm Bình Đàm, quá trình hội nhập của Việt Nam dựa trên bốn yếu tố: quyết tâm chính trị nhất quán; bộ máy chuyên trách; sự chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đầy đủ các cam kết; sự hỗ trợ của ASEAN và các đối tác. Việc thành lập Vụ ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao từ năm 1994, trước khi gia nhập Hiệp hội, xây dựng cơ chế điều phối liên ngành và giao trách nhiệm thực hiện cam kết cho từng cơ quan đã giúp công tác ASEAN trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, ngành.

Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Từ kinh nghiệm Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội năm 1998, chỉ ba năm sau khi gia nhập, Đại sứ Phạm Bình Đàm bày tỏ tin tưởng Timor-Leste có thể đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029. Đại sứ khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đào tạo cán bộ, phối hợp liên ngành, tổ chức hội nghị và đồng hành cùng Timor-Leste trong công tác chuẩn bị.

Về vai trò trung tâm của ASEAN, Đại sứ nhấn mạnh yêu cầu giữ vững đoàn kết, tuân thủ luật pháp quốc tế và nâng cao hiệu quả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Năm 2010, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) đầu tiên với sự tham gia của tám đối tác: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Cùng năm, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 5 tại Hà Nội quyết định mời Mỹ và Nga tham gia cơ chế này từ năm 2011. Qua các cơ chế đó, ASEAN mở rộng đối thoại và hợp tác với các nước lớn trên cơ sở tham vấn, đồng thuận, đồng thời giữ vững vai trò trung tâm trong định hướng hợp tác khu vực.

Trao đổi về vai trò của thanh niên và bản sắc khu vực, Đại sứ cho rằng bản sắc ASEAN được bồi đắp qua quá trình người dân học tập, làm việc và cùng giải quyết các vấn đề chung. Công tác chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2029 là cơ hội để Timor-Leste đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, phiên dịch viên, người làm báo và tình nguyện viên, tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển lâu dài.

Đại sứ gợi mở việc tận dụng các thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa hai nước, các chương trình đào tạo khu vực và tăng cường kết nối với Học viện Ngoại giao Việt Nam; đồng thời đề xuất đẩy mạnh giao lưu giữa các nhà ngoại giao trẻ và sinh viên hai nước, góp phần chuẩn bị thế hệ kế cận cho hợp tác song phương Việt Nam và Timor-Leste và xây dựng Cộng đồng ASEAN.