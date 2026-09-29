Việt Nam chi 7,7 tỉ USD nhập sắt thép, một nước chiếm gần nửa

Việt Nam nhập 10,3 triệu tấn sắt thép trong 8 tháng năm 2026, trị giá khoảng 7,7 tỉ USD

7,7 tỉ USD nhập sắt thép, hơn 10 triệu tấn vào Việt Nam

Theo số liệu Cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khoảng 10,3 triệu tấn sắt thép, tổng trị giá đạt 7,7 tỉ USD. Giá nhập khẩu bình quân đạt khoảng 743 USD/tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng sắt thép nhập khẩu biến động khá mạnh qua từng tháng. Tháng 1 ghi nhận khoảng 1,52 triệu tấn, trong khi tháng 2 giảm xuống 0,873 triệu tấn. Từ tháng 3, lượng nhập khẩu phục hồi và duy trì quanh mức 1,2-1,4 triệu tấn trong các tháng tiếp theo.

Đằng sau con số 7,7 tỉ USD là một bức tranh đáng chú ý về nguồn cung. Không chỉ có quy mô nhập khẩu lớn, dòng tiền dành cho sắt thép còn tập trung đáng kể vào một số thị trường châu Á.

Trung Quốc chiếm gần một nửa giá trị nhập khẩu

Trung Quốc là nguồn cung lớn nhất, với trị giá khoảng 3,6 tỉ USD, tương ứng 5,245 triệu tấn sắt thép trong 8 tháng năm 2026.

Với 3,6 tỉ USD trên tổng số 7,7 tỉ USD, riêng thị trường này chiếm khoảng 47% tổng trị giá nhập khẩu sắt thép của Việt Nam.

Indonesia đứng thứ hai với 1,26 tỉ USD, Nhật Bản đạt 883,8 triệu USD, Hàn Quốc đạt 761,6 triệu USD. Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) lần lượt đạt 508 triệu USD và 473 triệu USD.

Như vậy, câu chuyện đáng chú ý không chỉ nằm ở 10,3 triệu tấn sắt thép được nhập khẩu, mà còn ở mức độ tập trung của nguồn cung. Gần một nửa trong tổng số 7,7 tỉ USD Việt Nam chi cho sắt thép nhập khẩu trong 8 tháng đã được dành cho một thị trường.

MẠNH LÊ