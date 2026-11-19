Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu than từ Nga của Việt Nam đạt 1,38 tỉ USD, tăng 92,6% so với mức 716,3 triệu USD cùng kỳ năm 2025.

Không chỉ tăng về giá trị, lượng than nhập khẩu từ thị trường này cũng tăng đáng kể, từ 5,6 triệu tấn lên 10,6 triệu tấn.

Với kết quả trên, than là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam từ Nga, đồng thời chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng giao thương giữa hai nước.