Việt Nam chế tạo xe tăng lội nước T-1 và xe thiết giáp 8x8 XTC-03 hiện đại ra mắt năm 2026

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam (VDE-2026), ngành công nghiệp quốc phòng trong nước sẽ chính thức giới thiệu hai mẫu phương tiện chiến đấu bọc thép thế hệ mới: xe tăng hạng nhẹ lội nước T-1 và xe thiết giáp chở quân bánh lốp 8x8 XTC-03. Cả hai khí tài này đều do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu và chế tạo hoàn toàn.

Sự kiện VDE-2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên quy mô mặt bằng 123.800 m2 với 189 đơn vị tham gia từ 36 quốc gia, khu vực trưng bày ngoài trời sẽ đánh dấu bước tiến công nghệ cơ giới chiến đấu của Việt Nam.

Góc trên, bên trái: Xe thiết giáp chở quân XTC-02. Góc trên, bên phải: Xe tăng lội nước hạng nhẹ T-1. Góc dưới, bên trái: Xe thiết giáp chở quân XTC-03. Góc dưới, bên phải: Pháo tự hành PTH-01.

Xe tăng hạng nhẹ lội nước T-1: Tối ưu cho tác chiến địa hình ngập nước

Xe tăng T-1 là sản phẩm do Nhà máy Z125 trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát triển. Mục tiêu của dự án là thay thế dần các dòng xe tăng lội nước PT-76 của Liên Xô và Type 63 do Trung Quốc sản xuất, vốn đã hoạt động trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam từ thập niên 1960. Đặc điểm địa hình nhiều sông ngòi, kênh rạch và ruộng nước đòi hỏi lục quân phải duy trì phương tiện có khả năng tự vượt chướng ngại nước độc lập mà không phụ thuộc vào công binh bắc cầu.

Theo Đại tá Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Nhà máy Z125, xe tăng T-1 sở hữu thiết kế mở và khả năng module hóa cao, tạo điều kiện thuận lợi để tùy biến và tích hợp nhiều chủng loại vũ khí, khí tài trinh sát khác nhau tùy theo yêu cầu nhiệm vụ.

Thông số kỹ thuật và hệ thống hỏa lực của T-1

Về cơ động, T-1 có khối lượng chiến đấu 18,6 tấn và được trang bị động cơ công suất 470 mã lực. Kích thước thân xe được mở rộng đáng kể so với dòng PT-76 (khoảng 14,6 tấn), giúp tăng thể tích choán nước và cải thiện sức nổi khi bơi. Hệ thống đẩy dưới nước duy trì cơ chế hai vòi phun phản lực nước ở đuôi xe tương tự thiết kế tiền nhiệm.

Về vũ khí và khí tài bảo vệ, T-1 mang cấu hình chiến đấu hiện đại:

Vũ khí chính: Pháo cỡ nòng 76 mm tích hợp hệ thống nạp đạn tự động.

Vũ khí phụ: Module súng máy 12,7 mm điều khiển từ xa gắn trên nóc tháp pháo.

Bảo vệ và điện tử: Khí tài quan sát quang điện tử ngày đêm, hệ thống phòng thủ chủ động và tổ hợp gây nhiễu điện tử chống thiết bị bay không người lái (UAV).

Xe thiết giáp chở quân XTC-03: Bước chuyển dịch sang cấu hình bánh lốp 8x8

Bên cạnh xe tăng lội nước T-1, mẫu xe thiết giáp chở quân XTC-03 là đại diện mới cho dòng xe bánh lốp 8x8 có khả năng lội nước của Việt Nam. Đây là cấu hình thiết kế hoàn toàn mới, được nghiên cứu nhằm thay thế vai trò của các xe thiết giáp chở quân BTR-60 thế hệ cũ.

Điểm cải tiến nổi bật trong bố cục thân xe của XTC-03 là khoang động cơ được đặt ở phía trước bên phải, liền kề vị trí của lái xe. Cách bố trí này khác biệt so với dòng BTR-60 hay BTR-80 vốn đặt động cơ phía sau đuôi xe. Nhờ chuyển động cơ lên trước, XTC-03 có thể mở cửa đổ quân ở phía sau đuôi, giúp 8 binh sĩ lên xuống xe an toàn dưới hỏa lực của đối phương.

Nâng cấp hỏa lực và kiến trúc bảo vệ

So với dòng BTR-60 chỉ mang súng máy 14,5 mm hoặc mẫu thiết giáp 4x4 XTC-02 mang súng máy 12,7 mm, XTC-03 có bước nhảy vọt về sức mạnh hỏa lực:

Hỏa lực chính: Tháp pháo trang bị pháo tự động 30 mm, kết hợp hệ thống khí tài quang điện tử toàn cảnh đặt trên nóc để kiểm soát hỏa lực.

Hệ thống ngụy trang: Cụm 8 ống phóng lựu đạn khói chia đều hai bên sườn tháp pháo.

Hệ thống phòng vệ: Cảm biến tích hợp có khả năng phát hiện các mối đe dọa vũ khí dẫn đường để kích hoạt chế độ tự bảo vệ.

So sánh thông số các thế hệ thiết giáp nội địa Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt xe tăng lội nước hạng nhẹ T-1 và xe thiết giáp 8x8 XTC-03 cho thấy năng lực tự chủ trong thiết kế, cơ khí chính xác và tích hợp khí tài điện tử quân sự của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng lục quân trong giai đoạn mới.