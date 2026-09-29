Việt Nam chạm trán Thái Lan: Hơn cả một chiến thắng

Với thể thức chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết, cuộc so tài này gần như mang ý nghĩa quyết định đối với tham vọng của cả hai đội.

Đội tuyển Thái Lan (áo trắng) thể hiện sức mạnh khi thắng Pakistan 4-0 ở trận ra quân. Ảnh: FAT

Đội tuyển Thái Lan đang nắm lợi thế khi cùng có 3 điểm nhưng sở hữu hiệu số +4, so với +1 của Việt Nam. Vì vậy, một trận hòa cũng giúp “Voi chiến” duy trì quyền tự quyết ở lượt cuối, trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải thắng.

Không chỉ có ý nghĩa về điểm số, trận đấu còn được chờ đợi như màn tái đấu đáng chú ý của bóng đá Đông Nam Á.

Với Thái Lan, đây là cơ hội để khẳng định sức mạnh sau thất bại trước Việt Nam ở hai trận chung kết ASEAN Cup gần nhất. Việc HLV Anthony Hudson triệu tập lực lượng mạnh cho thấy người Thái không muốn tiếp tục đứng sau đối thủ trong cuộc cạnh tranh khu vực.

Trong danh sách 23 cầu thủ được HLV Anthony Hudson lựa chọn, chỉ 9 người từng tham dự giải đấu trước, 14 cái tên còn lại là những sự bổ sung chất lượng, trong đó có Chanathip, Supachok, Mickelson, Khemdee, Supachai, Patiwat Khammai…

Đáng chú ý nhất vẫn là Chanathip - tiền vệ số 1 Đông Nam Á trong 10 năm qua. Ở tuổi 32, Chanathip dù không còn sở hữu tốc độ và khả năng hoạt động với cường độ cao như thời kỳ đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm và chất lượng xử lý bóng vẫn là điểm khác biệt.

Sau khi không góp mặt ở hai kỳ ASEAN Cup gần nhất, Chanathip trở lại đội tuyển trong lúc Thái Lan cần một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) hứa hẹn sẽ có một trận đấu khó khăn trước Thái Lan. Ảnh: VFF

Chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở trận ra quân cho thấy Thái Lan đã có màn khởi động đầy thuyết phục. Họ kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian.

Tuy nhiên, Pakistan rõ ràng chưa phải đối thủ đủ mạnh để đánh giá toàn diện sức mạnh của “Voi chiến”. Trận đấu với Việt Nam mới là “phép thử” lớn hơn.

Ở phía đối diện, đội tuyển Việt Nam cũng không có màn trình diễn hoàn hảo trước Philippines và cần cải thiện khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tuyến giữa và hạn chế khoảng trống ở hàng phòng ngự nếu muốn đứng vững trước Thái Lan.

Một chiến thắng không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam vượt lên trong cuộc đua vào chung kết mà còn là thước đo cho năng lực của “Những chiến binh sao vàng” trước một Thái Lan với phiên bản tốt nhất.

Sau những cuộc đối đầu căng thẳng gần đây, màn tái ngộ lần này hứa hẹn sẽ cho thấy cán cân thực sự của bóng đá Việt Nam và Thái Lan ở thời điểm hiện tại.