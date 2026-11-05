Việt Nam cập nhật, chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực ung thư học

Nhân viên y tế làm công tác xét nghiệm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ung thư không chỉ là thách thức lớn của y học mà còn là vấn đề sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và sự phát triển bền vững. Đằng sau mỗi người bệnh ung thư là một gia đình với nhiều lo lắng, kỳ vọng và gánh nặng về sức khỏe, kinh tế, tinh thần.

Hiện nay, y học thế giới đang có những bước tiến vượt bậc về chẩn đoán phân tử, giải trình tự gene, điều trị đích, miễn dịch, xạ trị hiện đại và y học chính xác, những tiến bộ này đang từng bước thay đổi tiên lượng và mở rộng cơ hội sống cho người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Hội thảo khoa học “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập - Best of ASCO 2026,” do Bệnh viện K tổ chức trong hai ngày 5-6/11 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, điều quan trọng không chỉ là y học đạt được những thành tựu gì mà còn là những thành tựu ấy đã đến được với bao nhiêu người bệnh, bao nhiêu người được phát hiện sớm, điều trị đúng, sống lâu hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đây mới là thước đo thực chất của tiến bộ y học.

Đánh giá về những kết quả đạt được, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ ghi nhận những bước phát triển của ngành ung thư Việt Nam trong năng lực chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Mặc dù vậy, tình trạng phát hiện bệnh muộn, chênh lệch năng lực điều trị giữa các tuyến, chi phí của nhiều phương pháp điều trị mới và gánh nặng đối với người bệnh vẫn là những thách thức lớn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để tiếp tục phát triển ngành ung thư theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh định hướng trọng tâm cần chuyển mạnh từ tư duy tập trung điều trị sang quản lý toàn diện bệnh ung thư, lấy phòng bệnh và phát hiện sớm làm nền tảng. Cần đẩy mạnh kiểm soát các yếu tố nguy cơ, triển khai sàng lọc dựa trên bằng chứng khoa học, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đồng thời phát huy vai trò của y tế cơ sở trong phát hiện, quản lý và theo dõi người bệnh. Mục tiêu đặt ra là không để khoảng cách địa lý trở thành khoảng cách về cơ hội sống.

Giáo sư Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ, chủ đề của Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt, trong bối cảnh cả đất nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết 57 và Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với vai trò là một trong những cơ sở chuyên khoa ung thư đầu ngành của cả nước, Bệnh viện K cũng xác định phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số song song với tăng cường hợp tác quốc tế là những động lực quan trọng cho sự phát triển của Bệnh viện.

Diễn đàn không chỉ đưa những tiến bộ của thế giới đến gần hơn với người bệnh Việt Nam, mà còn từng bước chia sẻ kết quả nghiên cứu của Việt Nam với các đồng nghiệp quốc tế, hướng tới mục tiêu cao nhất là không ngừng nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh ung thư. Việc hội nhập quốc tế cần đi đôi với tăng cường nội lực khoa học và năng lực triển khai trong nước.

Giáo sư Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ tại Hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong thời gian qua, Bệnh viện K đã tiến hành hàng trăm thử nghiệm lâm sàng pha 3, đa quốc gia, và trong thời gian tới sẽ tiến hành nghiên cứu pha 1; cũng như, có gần 200 bài báo quốc tế uy tín được công bố, nhiều chương sách quốc tế được xuất bản, và có nhiều bác sỹ của Bệnh viện tham gia báo cáo tại các hội nghị quốc tế uy tín với vai trò là diễn giả khách mời. Đặc biệt có gần 40 bác sỹ từ các nước Mỹ, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia... đến Bệnh viện K giao lưu, trao đổi và học tập kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp qua đường miệng.

Hội thảo khoa học “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập – Best of ASCO 2026” sẽ cập nhật những nghiên cứu nổi bật và kết quả mới có giá trị từ các nghiên cứu quốc tế, được lựa chọn và thảo luận trong thực hành lâm sàng. Đây là cơ hội để các bác sỹ, nhà nghiên cứu và chuyên gia ung thư Việt Nam tiếp cận với những bằng chứng mới, đồng thời cùng trao đổi về khả năng ứng dụng phù hợp với thực tiễn chăm sóc người bệnh.”

Chương trình hội thảo gồm 22 phiên, với gần 120 bài trình bày chuyên môn, trong đó có gần 95% bài báo cáo được trình bày bằng tiếng Anh.

Hội thảo cập nhật những tiến bộ mới nhất trong ung thư, bao gồm những dữ liệu chuyên sâu trong ung thư đầu cổ, vú, phổi và lồng ngực, tiêu hóa, phụ khoa, niệu-sinh dục, xương-phần mềm, u thần kinh, ung thư huyết học, nhi khoa, với các nghiên cứu mới và những vấn đề đang có tác động lớn đến thực hành điều trị.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện K đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia Hoa Kỳ./.