Việt Nam-Canada thúc đẩy triển khai hiệu quả Dự án nâng cao năng lực tư pháp

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: MAI ĐỈNH)

Tại buổi làm việc, Phó Chánh án Lê Tiến đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong xây dựng và triển khai Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam-Canada”, với tổng vốn viện trợ không hoàn lại 8,55 triệu đô-la Canada.

Đây là chương trình hợp tác có ý nghĩa quan trọng, góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu cải cách tư pháp, xây dựng hệ thống Tòa án chuyên nghiệp, hiện đại và nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân.

Dự án tập trung nâng cao năng lực đội ngũ thẩm phán, cán bộ Tòa án; cải thiện chất lượng đào tạo tư pháp; thúc đẩy bình đẳng giới, nhất là vai trò lãnh đạo của nữ Thẩm phán và bảo đảm quyền tiếp cận công lý của phụ nữ, người chưa thành niên.

Đáng chú ý, Dự án hỗ trợ triển khai các đạo luật mới như Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; nâng cao năng lực tại các Tòa án thí điểm trong áp dụng phương pháp tư pháp tiên tiến; đồng thời hỗ trợ Học viện Tòa án đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên nòng cốt và xây dựng hệ thống học liệu hiện đại.

Bên cạnh đó, hai bên đã phối hợp khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tiễn và làm việc với các Tòa án được lựa chọn tham gia Dự án, làm cơ sở xác định lĩnh vực ưu tiên và phương thức hỗ trợ phù hợp.

Về định hướng thời gian tới, Phó Chánh án Lê Tiến đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các hoạt động của Dự án bám sát nhu cầu thực tiễn và yêu cầu cải cách tư pháp tại Việt Nam.

Trong đó, cần chú trọng tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho thẩm phán, cán bộ Tòa án trong thực thi các đạo luật mới; triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ tại 6 Tòa án thí điểm, gắn với áp dụng các kỹ năng, phương pháp tư pháp tiên tiến và bảo đảm quyền tiếp cận công lý của các nhóm dễ bị tổn thương.

Đối với lĩnh vực đào tạo tư pháp, Phó Chánh án Lê Tiến nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa Học viện Tòa án Việt Nam và Học viện Tư pháp quốc gia Canada trong đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên và xây dựng hệ thống học liệu hiện đại. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nữ thẩm phán.

Hai bên cũng cần quan tâm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tư pháp, nhất là khả năng áp dụng pháp luật quốc tế, thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài.